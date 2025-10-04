Quince empresas agroalimentarias jiennenses que forman parte de la estrategia “Degusta Jaén” promovida por la Diputación Provincial están promocionando sus productos en la feria “Sabores de Nuestra Tierra” que se está celebrando en el recinto ferial de Armilla, en Granada. El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha visitado junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y la alcaldesa armillera, Loli Cañavate, esta muestra que se desarrolla hasta mañana domingo, 5 de octubre, y en la que la Administración provincial participa con un estand y degustaciones gastronómicas.

En esta visita, Reyes ha subrayado que la participación de empresas Degusta Jaén en esta feria de mano de la Administración provincial “contribuye a dar a conocer estos productos de calidad no sólo entre el público asistente, sino entre una amplia cantidad de profesionales del sector de la alimentación”. En esta línea, el máximo responsable de la Administración provincial ha remarcado que la provincia jiennense cuenta con una gama de productos en el sector de la alimentación “de la que nos sentimos especialmente orgullosos y que están siendo fundamentales para mantener la población en el territorio”. Es por ello, que “no vamos a dejar pasar ninguna oportunidad de promocionar lo nuestro en muestras como la que se nos presenta hoy en Granada, una provincia hermana donde las relaciones son históricamente magníficas”, ha apostillado Reyes.

De igual forma, el delegado del Gobierno de España en Andalucía ha puesto de relieve la labor del consistorio armillero para la celebración y consolidación de esta feria gastronómica, “un escaparate para todos aquellos productos propios de la tierra que se producen aquí y en otras provincias limítrofes y amigas”. En este caso, “destacar la importante apuesta que han hecho las diputaciones de Jaén y Sevilla para poder estar presentes en esta muestra, entre otros muchos productores y productos que cuentan con su propio sello de identidad”, ha remarcado Fernández. Por su parte, la alcaldesa de Armilla ha agradecido la presencia de Jaén en la 47ª edición de Ferias General de Muestras (Fermasa) –que aúna la décima edición de las Feria de los Pueblos, la muestra ‘Sabores de Nuestra Tierra’ y el I Flash Fest-, así como el apoyo del Gobierno de España a su municipio y a Fermasa.

La Administración provincial cuenta en esta muestra con un espacio expositivo de más de 170 metros cuadrados en los que las empresas agroalimentarias jiennenses participantes en esta feria –procedentes de Puente Génave, Úbeda, Martos, Linares, Cabra del Santo Cristo, Campillo de Arenas, Guarromán, Albanchez de Mágina, Torreperogil, Jaén capital, Frailes y Alcalá la Real– están dando a conocer sus productos que cuentan con el sello de calidad “Degusta Jaén”, entre los que se encuentran desde embutidos, jamones o quesos hasta vermut, productos de repostería, patés o mieles, entre otros. Además, a lo largo de las tres jornadas de “Sabores de Nuestra Tierra” se está ofreciendo al público asistente degustaciones de los mismos.