El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha participado en la inauguración del VII Congreso Provincial que organiza la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (FAMPA) “Los Olivos”. La neuroeducación centra la temática de esta actividad que cuenta con la colaboración de la Diputación de Jaén y que se desarrolla en la localidad de Linares.

Desde la Administración provincial “nos hemos sumado a la organización de esta cita en línea con el apoyo permanente que mostramos a FAMPA Los Olivos en la realización de actividades que contribuyan al desarrollo educativo de la población jiennense, a la ampliación de la formación de la comunidad educativa y pongan de manifiesto la importancia de la enseñanza pública, universal y de calidad”, ha destacado Latorre.

En este sentido, el vicepresidente primero de la Diputación ha señalado que la celebración de este congreso “debe servir para remarcar la necesidad de que entre todos y todas trabajemos para frenar el retroceso que está sufriendo la educación pública e impulsar medidas que promuevan el incremento de la calidad educativa”, puesto que en la apuesta por la calidad de la educación “cobra especial importancia la ampliación de la formación del profesorado y de padres y madres a través de actividades como la que hoy nos reúne aquí”.

Latorre ha subrayado la idoneidad de abordar en este congreso la relevancia que la neuroeducación puede tener en la mejora de la enseñanza que se imparte en el aula, ya que sus objetivos, dirigidos a potenciar la motivación del alumnado y favorecer la inclusión, la atención a la diversidad y el desarrollo emocional, “responden a los principios y valores de la educación pública y universal, que no son otros que fomentar la igualdad de oportunidades, la inclusión y la equidad social, es decir, una educación para todos y para todas independientemente de su capacidad, de su género, de su condición económica, cultural o social”.

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de defender estos valores en un contexto como el actual, “en el que la escuela pública está sufriendo un fuerte retroceso”, algo que “estamos comprobando cada día en Andalucía y en la provincia de Jaén, donde solo en el comienzo de este curso hemos visto que más de medio millar de alumnos de una decena de municipios jiennenses se quedaban sin transporte escolar o que no se habían realizado mejoras muy necesarias en infraestructuras educativas”, ha apuntado Juan Latorre.

Asimismo, el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales ha destacado la labor que desarrolla FAMPA Los Olivos “a través de actos y actividades en los que se hace eco de este deterioro de la educación pública, que afecta a toda la comunidad educativa y que deja patente una merma importante de los recursos que se destinan en nuestra comunidad autónoma a esta materia”.

Además de la intervención del vicepresidente primero de la Diputación, en esta inauguración han tomado parte el secretario de Estado de Educación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Abelardo de la Rosa; el vicerrector de Comunicación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Jaén, Alberto del Real; la concejal de Educación, Infancia, Familia y Discapacidad del Ayuntamiento de Linares, Rosario Jódar; y la presidenta de FAMPA Los Olivos, Belén Navarro.

Precisamente, Navarro ofreció ayer viernes una charla sobre “Trabajo en equipo y mediación comunitaria” como actividad previa de este congreso, en el que el contenido de la ponencia inaugural de este sábado, que ha corrido a cargo de Antonio Hernández y Claudia de Barros, ha versado sobre “Neuropedagogía, neuroimagen y aprendizajes: como entender el cerebro de nuestros hijos e hijas para potenciar sus capacidades”.

Esta tarde, la plataforma Neurodiverso ofrecerá una conferencia sobre “Neurodiversidad y nuevas perspectivas de la educación”. Además, los participantes en este congreso realizarán una visita guiada al Mosaico de los Amores del yacimiento arqueológico de Cástulo, en Linares, que forma parte del producto turístico “Viaje al Tiempo de los Íberos” que promueve la Diputación.