La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha asegurado que “de Linares sólo se acuerdan el PSOE, el Gobierno de España y la Diputación de Jaén” y afeó a la Junta de Andalucía que trate “con absoluto desprecio” a esta ciudad. Márquez, que asistió a la inauguración de la nueva Casa del Pueblo del PSOE en Estación Linares-Baeza, valoró que desde el PSOE “estamos construyendo una alternativa para Andalucía de la mano de María Jesús Montero”. “Tenemos el convencimiento de que a unos meses de las elecciones, esta tierra merece y necesita un cambio, y la mayor parte de la ciudadanía lo vamos a protagonizar cuando toque”, aseguró.

La responsable socialista mostró su satisfacción por la inauguración de esta nueva sede, que supone “abrir puertas y ventanas para un futuro de oportunidades, progreso, esperanza y libertad”. Resaltó inversiones del Gobierno de España en Estación Linares-Baeza, como los 3 millones de euros para mejorar la estación, además de poner en valor la inversión de 160 millones de euros en la red ferroviaria de la provincia en el último año.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, afirmó que Andalucía atraviesa una situación “nefasta” fruto de un presidente de la Junta “completamente insensible”, que está impulsando “el desmantelamiento global de servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación o la dependencia”. “Para frenar toda esta regresión, el PSOE tiene un proyecto político para la esperanza y lo representa María Jesús Montero”, resaltó.

Latorre dijo que abrir esta nueva sede es “motivo de orgullo” para el PSOE, porque en las Casas del Pueblo “se decide con la ciudadanía el presente y el futuro de nuestros pueblos, lo que queremos construir todos juntos”. Además, recordó “el sello socialista” del Gobierno de España en Linares-Baeza, con la inversión de 3 millones de euros en la Estación y las actuaciones para reducir el tiempo de viaje a Madrid.

El secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, se mostró contento de volver a tener sede física en la Estación Linares-Baeza, “un espacio de encuentro a disposición de todos y todas, no sólo de los militantes”. “Vamos a decirle a la gente que el PSOE está aquí. Está aquí para arreglar la carretera a Lupión con la aportación de la Diputación, está aquí para acortar los tiempos de viaje a Madrid con una inversión de 95 millones y está aquí para la transformación del núcleo urbano de acercamiento a nuestra Vía Verde, también propiedad de la Diputación”, argumentó.