El concejal-delegado de Turismo, Enrique Mendoza, ha anunciado que el Auditorio Municipal de El Pósito llevará el nombre del cantante linarense Raphael. El edil ha indicado que esta iniciativa es un nuevo reconocimiento que se le brinda al artista en su ciudad natal, de la que es Hijo Predilecto.

“Consideramos que es justo que el Auditorio lleve el nombre de Raphael porque es un espacio de encuentro cultural y musical, y además se ubica en el mismo edificio que alberga su Museo y a escasos metros de su estatua. Con este reconocimiento nos acercamos más a Raphael y Raphael se acerca aún más, si cabe, a su querido Linares”, ha señalado el edil.

En esa línea, Mendoza ha agradecido a la Asociación Raphaelista de Madrid, “por estar siempre pendiente de Linares y de Raphael y ser el germen de esta iniciativa”. Así, el concejal de Turismo ha indicado que próximamente se instalará una nueva rotulación en el Auditorio dedicada al cantante, quien ha mostrado profundamente su satisfacción cuando se le ha comunicado la concesión de este homenaje.