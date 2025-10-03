La Junta de Andalucía ha recibido 11 ofertas de empresas interesadas en acometer las obras de eficiencia energética de un edificio de 60 viviendas públicas, situado en el número uno de la calle Marqués de Cabriñana, en Linares. Esta actuación, licitada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), con un presupuesto base de 1.831.108 euros, para mejorar el comportamiento energético de estas viviendas sociales en régimen de alquiler.

Las obras, financiadas por el programa Feder Andalucía 2021-2027, consistirán en diversas intervenciones en las fachadas y cubiertas para garantizar su aislamiento térmico y su adaptación a la normativa vigente. Tienen un plazo de ejecución de 11 meses y no supondrán ninguna alteración en el planeamiento urbanístico del edificio.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha resaltado que “la finalidad de estas intervenciones desarrolladas por AVRA es impulsar la transición energética del parque público de viviendas de Andalucía, mediante la instalación de sistemas innovadores de energías renovables”.

Díaz ha incidido en “los beneficios” que reportará esta intervención, ya que, por un lado, “proporcionará más confort y mejor comportamiento energético a las viviendas; reducirá el consumo eléctrico, lo que supondrá un ahorro para la economía familiar; y reducirá la emisión de gases contaminantes”.

El proyecto de obra contempla diversas intervenciones en fachadas, cubiertas y carpinterías, así como nuevas instalaciones para mejorar su aislamiento térmico. Se sustituirán las carpinterías existentes por otras de PVC con doble acristalamiento. En la zona central, donde se encuentran las escaleras y los ascensores, se procederá al sellado de los huecos existentes. En la fachada exterior se colocará un sistema de fachada ventilada, mientras que en las fachadas interiores y de los patios se colocará un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE).

También está programada la sustitución de los equipos de aires acondicionado de todas las viviendas, tanto en fachadas exteriores como interiores, por otros más eficientes, así como la colocación de equipos de ventilación de doble flujo, tanto en el salón como en el dormitorio principal de cada vivienda, para evitar condensaciones.

Este proyecto de rehabilitación se completará con otras intervenciones en las cubiertas y en el techo de la planta baja para reforzar su aislamiento térmico, así como con la colocación de 60 kit solares, de un kilowatio cada uno, que supondrán un ahorro para las familias, reduciendo el consumo de suministro eléctrico.

Por último, se acometerán otras mejoras de las zonas comunes, como la dotación de un nuevo sistema de iluminación, con sensores de presencia, y la aplicación de pintura en los aparcamientos y pilares de la planta baja.

Esta actuación forma parte de un bloque de 16 intervenciones que viene desarrollando AVRA desde el pasado año para mejorar el comportamiento energético de un total de 824 viviendas, con una inversión de más de 20,4 millones, cofinanciada con el Programa Feder Andalucía 2021-2027.