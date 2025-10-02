El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, y la delegada de Salud y Consumo, Elena González, han visitado hoy el CEIP Padre Rejas, en Jamilena, en una jornada en la que se anuncia que más de 5.500 niños entre seis y 59 meses en la provincia de Jaén recibirán este año la vacuna antigripal en colegios.

También se vacunarán los docentes de menores de 5 años, mujeres embarazadas y puérperas, además de sus convivientes. Todos pueden solicitar ya su cita a través de Salud Responde, ClicSalud+ o en los propios centros de salud. Los menores de dos años recibirán la vacuna inyectable en los centros de salud, para los mayores de esta edad está recomendada la vacuna intranasal, con la que se inmuniza a estos niños en los colegios, siempre que los padres lo autoricen rellenando el consentimiento que se les facilita. El año pasado recibieron esta vacuna el 65% de los menores escolarizados.

La delegada de Salud y Consumo ha señalado que “la vacunación es la forma más efectiva para prevenir enfermedades infecciosas, para evitar que cursen grave y para reducir estas hospitalizaciones”.

Esta es la cuarta campaña consecutiva en la que se vacuna a menores de 5 años, con “excelentes resultados, que hacen posible una menor presión asistencial en los centros sanitarios”. Junto a ello, ha abundado en que, “gracias a la vacunación, se ha logrado evitar estos años el 70% de ingresos hospitalarios por gripe grave”. Además, ha puesto en valor el “gran trabajo de los profesionales sanitarios en las campañas de vacunación”.

Por su parte, Francisco José Solano, ha detallado que “esta iniciativa forma parte de un plan conjunto entre ambas consejerías, con el objetivo de reducir el impacto de la gripe en entornos escolares, proteger a los colectivos más vulnerables y contribuir al bienestar de toda la comunidad educativa de la provincia de Jaén”. Asimismo Solano ha incidido en que “son los menores de 5 años los participantes en la campaña de vacunación antigripal en más de 200 centros donde se imparten los niveles de 1º y 2º de Educación Infantil en la provincia de Jaén”. Finalmente, el delegado territorial, ha agradecido la colaboración de los equipos directivos y profesorado que hacen un esfuerzo en la participación de este proceso dentro de un marco de normalidad, así como la buena acogida por parte de las familias por favorecer la prevención y promoción de la salud.

Esta medida es una muestra más de la importancia de la colaboración entre las distintas consejerías para llevar a cabo proyectos que benefician a la sociedad andaluza.

Campaña general gripe-Covid

A partir del día 6 de octubre, comenzará la campaña general de vacunación gripe-Covid en residencias de mayores, centros de discapacidad y profesionales sanitarios y sociosanitarios. Al respecto, la Consejería de Salud y Consumo ha enfatizado en la importancia de la vacunación de sanitarios, al igual que ya están haciendo los docentes, para su propia protección y los pacientes, ya que muchos de ellos presentan una vulnerabilidad elevada para padecer complicaciones serias por la gripe.

Progresivamente se irán incorporando a esta campaña los restantes grupos diana: 14 de octubre, personas de 80 años o más, grandes dependientes en sus domicilios; 20 de octubre: personas de 70 años o más y los niños de más de 5 años y adultos con patologías crónicas; y el 27 de octubre: personas de 60 años o más, profesiones esenciales (como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos, protección civil), profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

Además, a partir del 12 de noviembre, se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud.

En esta campaña de vacunación frente a la gripe, Salud ha invertido 23,67 millones de euros y prevé que se vacunen en total 1.690.000 andaluces, de los que 160.000 son jiennenses.