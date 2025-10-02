La Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Linares ha hecho público un comunicado en el que alerta sobre los recortes que afectan a los centros educativos públicos de la ciudad. Según señalan, estas medidas se traducen en pérdida de unidades, aumento de ratios, carencia de personal de apoyo y escasez de recursos necesarios para atender las necesidades del alumnado.

La plataforma denuncia que, mientras la educación pública sufre estas restricciones, la enseñanza privada concertada mantiene su apoyo económico e institucional, sin verse sometida a los mismos ajustes.

Para visibilizar esta situación, las comunidades educativas –profesorado, familias y alumnado– han puesto en marcha los llamados “Miércoles Verdes”, una iniciativa simbólica en la que los centros públicos se visten de verde, color que representa la defensa de una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad.

Con esta acción, la plataforma busca poner de relieve la discriminación que sufre la educación pública frente a la privada concertada y exigir a las administraciones que reviertan los recortes, garantizando la igualdad de oportunidades para todo el alumnado de Linares.

“La educación pública es patrimonio de todos y todas, y no permitiremos que siga siendo la gran perjudicada”, concluyen desde la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Linares.