La Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL) inicia una nueva etapa tras la Asamblea Extraordinaria celebrada ayer, 1 de octubre, en la que tomó posesión la renovada Junta Directiva. El empresario Eduardo Pérez Vizcaíno, al frente de Ellos Tailoring Linares y Éxodo Linares, asume la presidencia de la entidad, con el respaldo de los asociados que apoyaron una candidatura marcada por la pluralidad y la representación de distintos sectores económicos de la ciudad.

La nueva Junta Directiva queda conformada por:

Presidente : Eduardo Pérez Vizcaíno (Ellos Tailoring Linares y Éxodo Linares)

: Eduardo Pérez Vizcaíno (Ellos Tailoring Linares y Éxodo Linares) Secretaría General : Jesús Bustos Hidalgo (Restaurante PonDos Linares)

: Jesús Bustos Hidalgo (Restaurante PonDos Linares) Secretaría de Finanzas : Isabel Antequera Muñoz (La Despensa de Antequera)

: Isabel Antequera Muñoz (La Despensa de Antequera) Vicepresidencias : Damián Jiménez Arroyo (Pampas Chic) Martín Muñoz García (Farmacia El Globo) Carlos Alberto Montes González (Taberna Montes y Ventanas by Montes) Francisco Javier Martín Ruiz (Joyería Relojería Granada) Fernando Ramos Blázquez (Toldos Sau)

: Vocales: Luis Javier Romero Lizana, Sergio Cabrero Molina, José Valencia Romero, Antonio Montilla Díaz, Javier Barranco Lara, Pilar Jiménez Cerezuela, José Luis Pérez Raya, María Jesús Martínez Salido, José Manuel Ocaña Santana, Iván Calvo López, Francisco Javier Cruz Martínez y Dolores López Pérez.

En sus primeras palabras como presidente, Pérez Vizcaíno expresó su gratitud hacia la anterior Junta Directiva por “el trabajo y el empeño dedicados en beneficio de los empresarios de Linares”, y agradeció a los asociados la confianza depositada en el nuevo equipo. Asimismo, señaló que la prioridad será impulsar la actividad empresarial local, fomentar la colaboración entre sectores y consolidar la imagen de ACIL como motor de desarrollo económico de la ciudad.

Desde la propia Asociación se ha subrayado que esta renovación reafirma el compromiso de ACIL con el empresariado linarense, en un momento en el que la organización encara los retos de la modernización, la digitalización y la dinamización del comercio, la hostelería, los servicios y la industria como pilares de crecimiento para Linares.