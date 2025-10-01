El Teatro Cervantes vivió ayer una de sus jornadas más destacadas del año al acoger la conferencia “La revolución de la IA: Adaptarse y liderar en un mundo en constante cambio”, protagonizada por el Dr. Omar Hatamleh, experto mundial en inteligencia artificial y autor de varios libros sobre la materia. Considerado una de las voces más influyentes en innovación y tecnología a nivel internacional, Hatamleh atrajo a un numeroso público que completó el aforo del teatro.

El evento, promovido por la Fundación José Luis Martín López, reunió a estudiantes, docentes, emprendedores, representantes empresariales y ciudadanos interesados en conocer de primera mano las reflexiones de un experto que ha trabajado en la primera línea de la innovación global.

Durante su intervención, el ponente abordó las profundas transformaciones que la inteligencia artificial está provocando en la sociedad, la economía y la industria, sin pasar por alto los retos éticos y sociales que acompañan a este avance tecnológico. Su exposición generó gran interés y finalizó con un prolongado aplauso de los asistentes.

Impulso para Linares

Desde la Fundación José Luis Martín López se subrayó que esta conferencia constituye un paso decisivo en su objetivo de acercar conocimiento de alto valor a la ciudadanía. “Nuestro compromiso es abrir oportunidades y poner a Linares en contacto con los grandes debates del futuro. La inteligencia artificial es una palanca de cambio que marcará el rumbo de las próximas décadas, y queremos que nuestra ciudad sea parte de ese proceso”, destacó su presidente, José Luis Martín López.

La presencia del Dr. Hatamleh refuerza la aspiración de que Linares se posicione como un espacio de referencia para la divulgación científica y tecnológica, ofreciendo inspiración a jóvenes talentos y motivando a la sociedad a mirar al futuro con una perspectiva innovadora.

Un evento respaldado por instituciones

La cita fue posible gracias al apoyo de diversas entidades que se sumaron a la iniciativa: la Cámara de Comercio de Linares, el Ayuntamiento, el Instituto Andaluz de la Juventud, la Fundación Caja Rural y la Universidad de Jaén, entre otros colaboradores. Su implicación permitió que la conferencia se consolidara como un acontecimiento cultural y educativo de gran repercusión en la ciudad.

La Fundación José Luis Martín López adelantó que continuará promoviendo actividades de este tipo, con el propósito de mantener vivo un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a la educación, la innovación y la igualdad de oportunidades.

El Rector destaca el relevante posicionamiento de la UJA en el campo de la IA

El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, se ha referido al papel que la Universidad está llamada, en primera línea y asumiendo un mayor protagonismo, en relación a la Inteligencia Artificial, “sobre todo en territorios como el de Jaén, donde debemos y queremos asumir un mayor protagonismo como instrumento de transformación social”. “Somos conscientes del potencial que tienen las nuevas tecnologías digitales, que debe traducirse en soluciones reales para nuestra gente, desde la modernización del sector agroalimentario, en general, y del oleícola, en particular hasta la mejora de la salud y el bienestar de la ciudadanía, sólo por citar algunas aplicaciones prácticas”, ha apuntado Nicolás Ruiz. En este sentido, ha destacado el relevante posicionamiento que tiene la UJA en el campo de la IA, donde según el prestigioso ranking ‘Best Global Universities’ se sitúa entre las 175 mejores universidades del mundo, siendo la tercera de España, tan solo por detrás de la Universidad de Granada y la Universidad del País Vasco. Asimismo, ha destacado que la UJA es una de las 4 universidades españolas que participan en la estrategia nacional para generar una infraestructura pública de modelos de lenguaje, estando involucrada en la creación de un ChatGPT en castellano. Asimismo, también se ha referido al ámbito de la industria de la Defensa, un ecosistema que se está generando en Jaén y que tiene como uno de sus pilares la IA, que “nos va a demandar mucho talento y mucha innovación tecnológica, en colaboración con otras universidades, instituciones y empresas punteras ligadas a ese sector”. Una demanda a la que la UJA se anticipa con: una renovación y ampliación de su oferta de títulos oficiales, con la puesta en marcha del Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad en el Campus de Jaén y en los dos cursos próximos, del Grado en Industria Digital y el Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos y Matemáticas, en el Campus de Linares; la reorientación y potenciación de las estructuras de investigación; la creación de un centro de supercomputación, integrado en los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación, que dará soporte a la comunidad universitaria y también a empresas que lo requieran. “La IA, bien entendida e implementada, no sustituye el pensamiento, sino que lo potencia. Cuando se pone al servicio del aprendizaje, de la equidad y del bien común, es una herramienta transformadora y profundamente humana. La IA no puede quedarse en los laboratorios. Debe propiciar el bienestar de las personas, la mejora de los servicios y el impulso del tejido productivo”, ha concluido el Rector.