La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por la concejala-delegada de Participación Ciudadana, Mamen Muñoz, y el concejal-delegado de Obras, Michel Rentero, ha visitado la sede de la Asociación de Vecinos de San José, continuando así con la ronda de reuniones que se mantienen desde el Ayuntamiento para escuchar a los representantes vecinales de la ciudad.

En este encuentro se han abordado las principales necesidades del barrio vinculadas a limpieza viaria, parques y zonas verdes, alcantarillado, control de palomas, tráfico y estacionamientos, así como otras actuaciones puntuales a realizar.