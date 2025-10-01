Once municipios de la provincia de Jaén acogerán la 26ª edición del Circuito ‘Flamenco por las Peñas’, actividad que organiza la Federación Provincial de Peñas de la provincia de Jaén junto a la Diputación. El próximo sábado, 4 de octubre, la Sierra de Segura será escenario del primero de los recitales, en el que participará el cantaor y guitarrista jiennense Ricardo Fernández.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y el presidente de Federación Provincial de Peñas de la provincia de Jaén, Francisco Viedma, han presentado este circuito, “una cita de las más consolidadas de nuestra provincia, en la que año tras año mantiene vivo el sentir profundo del flamenco en nuestra tierra”, ha destacado Colomo durante su intervención, en la que además ha señalado que “este estilo musical forma parte de nuestra historia, de nuestras raíces y expresa lo que realmente somos”.

En esta línea, la responsable cultural de la Administración provincial ha recordado el apoyo que Diputación mantiene en la promoción y divulgación del flamenco. “A lo largo del año son numerosas las acciones que programamos en las que está presente este estilo musical y lo hacemos con objeto de mostrar nuestras señas de identidad y poniendo el foco en los artistas de la provincia”. De igual forma, “colaboramos en el Día Mundial del Flamenco y contamos con líneas de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos que trabajan con las peñas jiennenses o que lleven a cabo actividades y eventos relacionados con el mundo del flamenco”, ha añadido África Colomo.

Por su parte el presidente de la Federación Provincial de Peñas de la provincia de Jaén, que ha sido el encargado de desgranar el cartel de esta 26ª edición del Circuito ‘Flamenco por la Peñas’, ha incidido en el compromiso de este evento con los jóvenes talentos de la provincia, “un territorio que posee medio centenar de peñas y que cuenta y ha contado con grandes figuras del cante flamenco como Juanito Valderrama o Carmen Linares, entre otros”.

El XXVI Circuito Flamenco por las Peñas dará comienzo este sábado, 4 de octubre, en la Sierra de Segura, con la actuación del cantaor y guitarrista Ricardo Fernández. Le seguirá Arroyo del Ojanco, el 10 de octubre, con la bailaora Carmen Catena y su grupo; Villacarrillo, el 11 de octubre, con Julia Moreno ‘La Debla’ al cante y Paco González a la guitarra; Torredonjimeno, el 17 de octubre, con Joselete de Linares al cante y José Romero “El Torro” al toque; Torredelcampo, también el 17 de octubre, con Juan Carmona al cante y Juan J. Gutiérrez ‘El Calao’ a la guitarra; Porcuna, el 17 de octubre, con Julia Moreno ‘La Debla’ y Paco González; Baños de la Encina, el 18 de octubre, con Isco Heredia al cante y José Romero ‘El Torro’; Bedmar, el 18 de octubre, con Raúl Montesinos al cante y Marcos Serrato a la guitarra; Linares, el 25 de octubre, con Iván Chaskio al cante y Julio Romero a la guitarra; La Carolina, el 25 de octubre, con Belén Vega al cante y Juan Moreno a la guitarra; Linares, el 14 de noviembre, con Isco Heredia y Julio Romero; Arjonilla, el 16 de noviembre, con Fina de los Ángeles al cante y Paco Cortés al toque; y, finalmente, Villacarrillo, el 29 de noviembre, con Enrique Soto al cante y Juan Ballesteros a la guitarra.