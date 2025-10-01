“Seguimos bajando los impuestos en Andalucía, seguimos facilitándole la vida a los jiennenses con el Gobierno de Juanma Moreno”. Así lo ha aseverado el presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez durante su visita en Linares al refugio de animales de la asociación The Animal’s Home. “Hemos vuelto a bajar impuestos con nuevas deducciones en el IRPF por gastos veterinarios, además de por gastos deportivos y para celíacos, y ampliando los beneficios fiscales por el alquiler y compra de vivienda.

Domínguez ha expresado su “gratitud” por la labor que realiza The Animal’s Home para “dar una segunda oportunidad” a muchos animales, sobre todo perros y muy especialmente galgos que son los canes que más sufren el abandono del ser humano. “Es satisfactorio ver cómo hay grandes corazones que sacrifican su tiempo para dedicárselo a salvar a los animales del maltrato y la desatención”. Para el dirigente popular, “los animales devuelven todo el cariño que reciben multiplicándolo y es cruel pensar que son abandonados al considerarlos un estorbo”.

En su opinión, “el bienestar animal es también una prioridad para el Partido Popular y el Gobierno andaluz” y con la deducción por gastos veterinarios derivados de la adopción es muestra de ello. Una medida que “favorece a que refugios como el de Linares encuentren adopciones” al suponer una deducción del 30% durante tres años por gastos veterinarios generados por adopción de la mascota. La deducción se limita al primer año de convivencia con la mascota en caso de que sea comprada, hasta un límite de 100 euros al año. En el caso de los animales de asistencia, la deducción será durante toda la vida del animal.

Esta rebaja impositiva es “para celebrarlo pues es un nuevo acierto de Juanma Moreno en Andalucía que permitirá descongestionar refugios como The Animal’s Home lo cual demuestra la calidad humana de este Gobierno andaluz”. Y en base a esa sensibilidad, “también nos hemos comprometido a ayudar siempre que podamos, con una escucha siempre activa. Estamos a su disposición para seguir mejorando y adoptando medidas que permitan darle calidad de vida a estos seres tan nobles y leales como son nuestras mascotas”.

Esta medida beneficia a 182.000 andaluces a los que les supondrá un ahorro de hasta 12 millones de euros al año. “Seguimos mejorando la calidad de vida de los jiennenses, ahora al mismo tiempo que velamos por el bienestar animal y fomentamos la adopción de mascotas, seguimos bajando impuestos porque creemos que cuanto más dinero se quede en el bolsillo de los ciudadanos, mayor será el ahorro, se estimula el consumo y la inversión”, ha explicado el dirigente popular.

“Las siete bajadas de impuestos acometidas por los gobiernos de Juanma Moreno desde 2019 a 2025 han convertido a Andalucía en la segunda comunidad autónoma de régimen común más competitiva fiscalmente. En siete años, hemos conseguido escalar siete puestos en el ránking de comunidades autónomas más competitivas de España”. En este sentido, ha concluido Domínguez afirmando que “nuestra tierra ha dejado de ser un infierno fiscal como ocurría con el PSOE para convertirse en la segunda comunidad autónoma de régimen común donde menos impuestos se pagan, por detrás de la Comunidad de Madrid”, han aseverado los populares.