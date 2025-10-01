Linares se prepara para vivir uno de los actos más significativos en torno a las Fiestas Ibero Romanas de Cástulo. El próximo sábado, 25 de octubre, a partir de las 11:45 horas, el Teatro Cervantes acogerá la VII edición de la Gala Cástulo Vive, un evento concebido como homenaje y reconocimiento a todas las personas, asociaciones y colectivos que, con su esfuerzo y pasión, contribuyen a engrandecer estas celebraciones que se han convertido en seña de identidad de la ciudad.

La cita, consolidada ya como tradición, se ha transformado en un espacio de convivencia donde la emoción y el orgullo colectivo se entrelazan para rendir tributo a quienes mantienen vivo el espíritu de Cástulo. Desde su origen, la gala ha buscado subrayar que las fiestas no serían posibles sin el compromiso y la entrega de centenares de participantes que, año tras año, hacen de Linares un escenario donde historia y cultura se dan la mano.

El evento se presenta como una oportunidad para poner en valor la fuerza de la comunidad y la memoria compartida que sostiene a estas fiestas, consideradas uno de los grandes referentes de la recreación histórica en Andalucía. La organización destaca que cada homenajeado encarna, en mayor o menor medida, el latido de unas celebraciones que van mucho más allá del folclore, situándose en la intersección entre divulgación histórica, patrimonio cultural y sentimiento popular.

Con la VII Gala Cástulo Vive, Linares volverá a subirse al escenario de su propia historia, recordando que el esplendor de las fiestas no radica únicamente en las recreaciones, sino en el empeño de quienes creen en ellas y las hacen crecer con cada edición.