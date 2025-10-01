El Mercado de Abastos acogerá a partir de este sábado una nueva edición de la iniciativa ‘Otoño en el Mercado’, organizada por el Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Linares con la colaboración del Conservatorio Profesional de Música ‘Andrés Segovia’. Durante los sábados de octubre y noviembre, a partir de las 12:30 horas, se celebrarán hasta ocho actuaciones musicales en directo por parte de artistas locales para el disfrute de la ciudadanía.

“Este otoño, nuestro Mercado de Abastos se convertirá de nuevo en un punto de encuentro único donde la tradición, el sabor y la cultura se dan la mano. Con esta iniciativa ofrecemos un plan perfecto para quienes deseen combinar las compras semanales en este espacio con momentos de disfrute y ambiente festivo”, ha señalado el concejal-delegado de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás, quien ha detallado que la programación incluye actuaciones de pop, rock, flamenco, música clásica y formaciones locales, con el objetivo de dar cabida a diferentes estilos y públicos.

Hervás ha señalado que “el Mercado de Abastos no es solo un espacio de compra, es también un lugar de experiencias, y con esta programación queremos que la ciudadanía redescubra su encanto, disfrutando de la música en directo en un entorno que forma parte de nuestra identidad colectiva”. Así mismo, el edil ha apuntado que estas instalaciones municipales continúan consolidándose como un espacio vivo y dinámico, donde en las últimas semanas se han inaugurado dos nuevos puestos, lo que amplía la oferta comercial disponible para vecinos y visitantes.

“Con la apertura de nuevos puestos, seguimos trabajando para revitalizar el Mercado de Abastos como un referente comercial, cultural y social de Linares. De hecho, hay previsión de nuevas aperturas en próximas fechas, que reforzarán aún más la vitalidad y el atractivo de este espacio histórico de la ciudad”, ha agregado el concejal.