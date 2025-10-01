La creadora linarense Elena Berasttegui ha sido seleccionada en los Premios Josep Albert Mestre 2025 a la Excelencia en las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel nacional en el ámbito de la formación artística, gracias a su proyecto “Red Star”.

La obra formará parte de la exposición itinerante que recorrerá las principales Escuelas de Arte y Diseño de España a lo largo del año, lo que supone una oportunidad única para dar proyección al talento creativo surgido desde Linares. El proyecto ya había recibido el reconocimiento del sector tras ser expuesto en la Escuela de Arte de Jaén y en el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén.

El proyecto “Red Star”

“Red Star” es una colección compuesta por 10 ilustraciones en formato A3, realizadas en técnica acrílica y con un marcado estilo neoexpresionista. Estas piezas sirven de base para un soporte original y sorprendente: botas de estilo cowboy, cada una de ellas intervenida con un diseño exclusivo e irrepetible.

La propuesta aborda una temática de gran carga simbólica: retratos de líderes nativos americanos, representados con elementos culturales y tribales. El soporte elegido —las botas, emblema de la colonización— se convierte en vehículo artístico para visibilizar la historia de exclusión y destrucción cultural sufrida por los pueblos originarios. El resultado es una potente crítica social y una paradoja estética, en la que un objeto asociado al poder colonial se resignifica como medio de dignificación y voz para las comunidades nativas.

Sobre la autora

Elena Martínez Berastegui, conocida artísticamente como Elena Berasttegui, es ilustradora y tatuadora. Se formó en la Escuela de Arte de Jaén, donde obtuvo el título en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, y en la actualidad dirige su propio estudio de tatuaje en Linares (calle Espartero nº 20, esquina con Fernando III el Santo).

Su obra combina un lenguaje visual fresco y crítico con una constante búsqueda de soportes alternativos, consolidándola como una de las jóvenes creadoras emergentes con más proyección de la provincia de Jaén.

Los Premios Josep Albert Mestre

Los Premios Josep Albert Mestre a la Excelencia en las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño son convocados por la Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño (CEA) y se han consolidado como un referente nacional en la difusión del talento emergente. Su objetivo es poner en valor los mejores proyectos de fin de estudios realizados en las Escuelas Superiores de Arte y Diseño de toda España, favoreciendo el reconocimiento de los jóvenes creadores y su proyección tanto académica como profesional.

El galardón incluye, además de la publicación y difusión de los proyectos seleccionados, la organización de una exposición itinerante que recorre diversos centros educativos y culturales, convirtiéndose en un escaparate de innovación, investigación y creatividad aplicada al diseño y las artes plásticas.

La figura de Josep Albert Mestre

El premio lleva el nombre de Josep Albert Mestre (1947-2001), diseñador gráfico, tipógrafo y docente valenciano, considerado uno de los grandes referentes en la renovación de la enseñanza artística en España. Fue un firme defensor de la integración de las Escuelas de Arte en el sistema universitario y de la modernización pedagógica de las enseñanzas artísticas.

Mestre trabajó en proyectos editoriales y de identidad gráfica, además de desarrollar una intensa labor como investigador y divulgador de la tipografía. Su legado se centra en la convicción de que la enseñanza artística debía situarse en un plano de igualdad respecto a otras disciplinas académicas, fomentando tanto la creatividad como la investigación aplicada al diseño.

Con estos premios, su nombre permanece ligado a los valores que defendió: rigor, innovación, formación de calidad y dignificación de las enseñanzas artísticas.