Hoy se ha celebrado el sorteo de la Campaña Vuelta al Cole 2025, organizado por el Centro Comercial Abierto de Linares (ACIL). Los participantes ya pueden consultar el listado de ganadores en el siguiente enlace: Ganadores Sorteo Regalos Vuelta al Cole 2025.

Desde ACIL se quiere agradecer a todas las personas que participaron, destacando la excelente acogida del comercio local en esta campaña especial de inicio de curso. La mayoría de los boletos fueron sellados por residentes de Linares, principalmente mujeres, y se ha observado una recuperación de público procedente de la comarca de Sierra Morena y del Condado.

Este año, la campaña se adelantó ligeramente a petición de los comerciantes, con el objetivo de dinamizar las ventas y apoyar al tejido comercial local desde el primer día de la vuelta al cole.