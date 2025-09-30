El centro comercial Islazul, dentro de su programa cultural Islazultura y en el marco del festival Cruza Carabanchel, acoge “Pared Viva”, un proyecto artístico y comunitario que ha ido llenando de color, creatividad y participación ciudadana los muros de su espacio. El objetivo final de este proyecto ha sido el crear una pieza icónica que refuerce la identidad cultural y artística del centro, promoviendo valores de armonía, diversidad e integración.

El protagonista de esta acción es Murfin (Manuel Delgado Díaz- Linares, 1993), un reconocido artista urbano andaluz cuya obra nace del graffiti y evoluciona hacia un estilo propio que fusiona muralismo, ilustración y pintura de estudio. Ha participado en festivales y proyectos nacionales e internacionales, dejando murales en distintas ciudades de Europa y Asia. Su trabajo se caracteriza por el uso expresivo del color, la luz y los contrastes, que convierten sus piezas en un lenguaje visual vibrante y accesible, capaz de conectar con públicos diversos.

Un mural que late con la comunidad

El mural “Pared Viva”, de más de 3×9 metros, se ha ubicado en el centro comercial y aspira a convertirse en una pieza icónica de Islazul. Su creación se ha realizado a través de talleres colaborativos con estudiantes de CFGS de Artes Aplicadas al Muro de la Escuela de Arte La Palma. Marian Ramzi Shaker, profesora de Proyectos de Muro, se ha encargado de gestionar la participación de los alumnos. La obra ha sido realizada en vivo en tres emplazamientos distintos del centro, para facilitar la contemplación del proceso creativo por parte de los visitantes de Islazul.

Islazultura y Cruza Carabanchel: arte que conecta

El proyecto forma parte de Islazultura, la apuesta de Islazul por convertirse en un referente cultural de Madrid, generando experiencias que acerquen el arte, la música y la creatividad a todos los públicos. A su vez, se enmarca en el festival Cruza Carabanchel, una iniciativa que convierte el distrito en un gran laboratorio de arte contemporáneo, conectando espacios culturales, sociales y comerciales en una red que fomenta la integración y la diversidad.

El lunes 29 de septiembre, Islazul ha celebrado la inauguración de “Pared Viva” con la participación de Carlos Izquierdo Torres, concejal-presidente del distrito de Carabanchel, el artista Murfin y las escuelas implicadas. Este acto institucional ha permitido desvelar un proyecto que busca inspirar a la ciudadanía, reforzar los valores de convivencia, identidad y participación colectiva, y consolidar a Islazul como un espacio donde el arte se vive en comunidad.

Islazul invita a todos los ciudadanos a descubrir y dejarse emocionar por esta experiencia artística única que une cultura, creatividad y comunidad.