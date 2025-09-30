Con la ilusión de compartir un proyecto que mira hacia el futuro, Linares celebrará los días 16 y 17 de octubre el II Foro de Inteligencias de Ciudad, “La Reinvención Sostenible”, un encuentro que pretende convertirse en un espacio de reflexión y debate sobre los desafíos de la reindustrialización y el papel de las ciudades medianas en este proceso.

La ciudad, que en distintas épocas fue referente del desarrollo industrial en España, afronta desde hace más de una década un intenso proceso de transformación. El esfuerzo se ha centrado en la diversificación hacia nuevos sectores, la sostenibilidad, la innovación y la atracción de talento, con el objetivo de actualizar la herencia industrial y convertirla en una propuesta de valor acorde a los tiempos actuales.

El foro, organizado en colaboración con administraciones y agentes socioeconómicos, tendrá lugar en el Nuevo Parque Tecnológico Santana, símbolo del nuevo impulso industrializador de la ciudad.

Primera Jornada (16 de octubre): a las 20:00 horas se celebrará un Acto Institucional con la participación de representantes de las distintas administraciones públicas implicadas.

Segunda Jornada (17 de octubre): a partir de las 09:30 horas se desarrollará el debate central, en el que expertos, instituciones y ciudades compartirán experiencias y estrategias en torno a la reindustrialización sostenible, el impacto en la vida urbana y social, así como el papel que pueden desempeñar las ciudades medianas en un contexto marcado por la competencia global.

El Ayuntamiento de Linares subraya que este foro es “más que un evento, es el inicio de una conversación colectiva que puede marcar el futuro de Linares y de muchas otras ciudades con recursos más limitados que las grandes metrópolis”.

La organización hace un llamamiento a la participación de instituciones, empresas y ciudadanía, convencida de que la suma de voces y experiencias es clave para consolidar un modelo de desarrollo sostenible, competitivo y con visión de futuro.