La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha puesto en valor la participación de las cofradías linarenses de la Santa Cena Sacramental y la Resurrección en el Rosario Magno de la Esperanza que se celebrará este próximo sábado, 4 de octubre, por las calles de Jaén. Del Olmo ha destacado la repercusión de esta cita multitudinaria, en la que se mostrará la importancia de la Semana Santa de Linares.

“Quiero destacar el trabajo y la labor que realizan durante todo el año nuestras hermandades y cofradías, y muy especialmente las de la Santa Cena y la Resurrección, a las que felicitamos porque van a tener el privilegio de participar en este gran acontecimiento provincial, representando a la Semana Santa de Linares, uno de los mayores tesoros que tiene nuestra ciudad desde el punto de vista cultural y de las tradiciones”, ha señalado la alcaldesa.

Así mismo, Del Olmo ha destacado el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento con las dos hermandades para la procesión magna jiennense, en la que participarán los pasos de Nuestro Señor Jesucristo en la Última Cena y Nuestro Señor Jesucristo en el Misterio de su Gloriosa Resurrección. “Animar a los linarenses, y especialmente a la población cofrade de nuestra ciudad, a acompañar a nuestras cofradías en este día tan señalado, que sin duda será histórico y memorable”, ha agregado la alcaldesa, quien asistirá a este evento en Jaén junto a la concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer.

Cabe recordar que para facilitar el desplazamiento de vecinos linarenses a Jaén para presenciar el Rosario Magno se reforzará el servicio de autobús interurbano este sábado, de tal manera que se han implementado tres servicios especiales de Linares a Jaén, el 4 de octubre, con salidas a las 6:30, 9:00 y 11:30 horas, que se suman a los trayectos de las 17:30 y 20:00 horas. En cuanto a las salidas desde Jaén, se han reforzado con un servicio especial a las 23:00 horas. La parada provisional para la llegada y salida de estos autobuses en la ciudad de Jaén estará ubicada en la calle Eduardo García Triviño.