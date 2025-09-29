El concejal-delegado de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás, ha mostrado su satisfacción por la alta participación de representantes del tejido asociativo de Linares en el proceso de elaboración del Plan Local de Salud. El edil ha presidido esta mañana el acto de presentación de los resultados obtenidos en las jornadas que se han celebrado con los grupos focales durante las últimas tres semanas, en las que se ha contado con más de 80 personas pertenecientes a entidades de diferentes ámbitos.

“Este proceso ha sido, sobre todo, un ejercicio de escucha activa y participación real. Las conclusiones que hoy presentamos no son solo datos: son las propuestas, inquietudes y prioridades que nuestra ciudadanía nos ha trasladado para seguir mejorando la salud y el bienestar en Linares”, quien ha señalado que “hay dos aspectos que merecen ser destacados: por un lado, la preocupación de la población por la promoción de estilos de vida saludables, y muy especialmente por la actividad física, y por otro, la salud mental, que cada vez es percibida como un pilar fundamental para el bienestar de la ciudadanía”.

En ese sentido, Hervás ha explicado que desde el Área de Salud se han abierto dos líneas estratégicas dentro del Plan Local de Salud que abordan precisamente esos dos aspectos. El primero de ellos es el programa ‘Linares en Forma’, iniciativa de promoción de la actividad física que ya fue presentada el pasado viernes en rueda de prensa.

En cuanto a la segunda línea estratégica, dedicada a la salud mental, Antonio Luis Hervás ha anunciado que el próximo 26 de noviembre tendrán lugar, en El Pósito, las I Jornadas de Salud Mental del Plan Local de Salud de Linares, bajo el lema ‘Una mirada emocional’. “Será un espacio de encuentro y reflexión para seguir avanzando juntos en este ámbito tan necesario”, ha afirmado.

En lo que respecta a los siguientes pasos del proceso de elaboración del Plan Local de Salud, el concejal ha apuntado que “se va a constituir un grupo motor entre las personas participantes de los grupos focales que actuará como avanzadilla y será el motor de nuestro Plan Local, garantizando su impulso y su correcto funcionamiento”. “Ese grupo motor será el que nos impulse y desde el área técnica se establecerán líneas de actuación con objetivos y actividades, las cuales tendrán una fase de evaluación para medir su impacto en la ciudadanía”, ha detallado Hervás.