El concejal-delegado de Hacienda, José Luis Roldán, ha mantenido una reunión de trabajo con los administradores de las urbanizaciones linarenses de La Rozuela y San Roque II, en la que se han abordado asuntos vinculados a la prestación de diferentes servicios públicos en dichas zonas residenciales de la ciudad, entre ellos, autobús urbano, recogida de basura, agua o alumbrado.

El edil les ha transmitido “el compromiso del Ayuntamiento para atender las peticiones que nos han sido planteadas en este encuentro, realizando las consultas oportunas en materia urbanística y jurídica, ya que nuestra predisposición es total y absoluta para dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos, siempre y cuando la legalidad nos ampare”.