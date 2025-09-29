La Junta de Andalucía ha destinado 139.190,98 euros a siete asociaciones comerciales de la provincia de Jaén, cuyo objetivo es impulsar la cooperación y la mejora de la competitividad del sector. Así lo ha destacado en Martos la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, que ─junto con el alcalde, Emilio Torres, la presidenta de la Asociación Empresarial Marteña (ASEM), Ana Belén Molina, y otros representantes de la entidad─ ha visitado y conocido la actividad de esta organización sin ánimo de lucro, con tres décadas de trayectoria, que “lucha por los empresarios marteños, por su unión y armonía como base para consolidar un tejido productivo comarcal fuerte y competitivo”, ha subrayado la delegada.

Mata Soria ha puesto en valor la solidez de ASEM, “donde tienen cabida todas las empresas marteñas, sea cual sea su actividad y dimensión, y en una comarca con un crucial y sólido tejido empresarial”. La delegada ha insistido en “el buen hacer de esta entidad en pro de asesorar, informar y defender los intereses de sus asociados, impulsar su desarrollo y ayudar en la resolución de sus obstáculos”. “Cerca de 400 socios avalan su compromiso con las empresas, apostando por la incorporación de las TIC como una pieza esencial para el avance del sector, generando ideas, aportando creatividad para que el gremio se sume al mundo digital”, ha subrayado Ana Mata para añadir además “su férreo compromiso con el impulso del emprendimiento local”.

La delegada ha aplaudido a su vez otro paso importante en el que está trabajando ASEM: el de constituirse como Centro Comercial Abierto (CCA), una figura oficial que acredita la Junta de Andalucía para impulsar y fortalecer al pequeño comercio. La provincia cuenta actualmente con cinco CCA: Úbeda, Jaén, Baeza, Linares y Andújar.

Concretamente, ASEM ha percibido 19.162,73 euros en esta convocatoria de ayudas de la Junta para diversas intervenciones: de modernización digital, de dinamización del comercio, de fidelización de la clientela, además de actividades formativas. El resto de los beneficiarios de esta convocatoria han sido: los Centros Comerciales Abiertos de Alciser (Úbeda), Las Palmeras (Jaén), ABISC (Baeza), y de ACIL (Linares), además de tres entidades, una de ellas es ASEM, la Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios (Jaén), y la Unión de Empresarios de Alcalá la Real.

Sobre las ayudas al asociacionismo comercial, Mata Soria ha detallado que pretenden mejorar la competitividad del comercio minorista respaldando económicamente actuaciones de promoción y dinamización, que llevan a cabo las asociaciones del sector. Estos incentivos se articulan mediante tres líneas de actuación: la primera va destinada a promover el asociacionismo entre las empresas comerciales con carácter general; la segunda está centrada en acciones de dinamización del comercio, tanto en espacios comerciales abiertos, como en mercados ambulantes y mercados de abastos; y la tercera respalda iniciativas de fomento en el ámbito de la artesanía.