En la tarde del pasado sábado, 28 de septiembre, la Basílica Patronal de las Angustias de Granada se convirtió en epicentro de devoción y recogimiento con la celebración de la Santa Misa Vespertina de Vísperas en honor a Nuestra Señora de las Angustias Coronada, Patrona de Granada y de su Archidiócesis.

La Sagrada Cátedra fue ocupada por el Rvdo. P. D. Enrique Rico Pavés, vicario general, quien presidió la Eucaristía con solemnidad. La celebración fue ofrecida por los Cultos del Seminario Mayor de “San Cecilio”.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia estuvo marcado por la participación de la Coral “Virgen de Linarejos”, dirigida por D. Rafael Funes Arjona. Sus voces elevaron el espíritu de los asistentes y envolvieron la Basílica en un clima de belleza y contemplación que acompañó cada instante de la liturgia.

Al finalizar la ceremonia, la Coral “Virgen de Linarejos” se fotografió a los pies de la Patrona de Granada. En ese momento, su presidente, D. Fernando Montoro, hizo entrega de un cuadro de la Virgen de Linarejos al Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental de la “Virgen de las Angustias”, D. Antonio González, como muestra de unión y fraternidad entre ambas devociones marianas.