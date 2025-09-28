El Cliniqas.com vence a CTT Tramuntana Figueres 4-2 en el primer partido de la Liga Iberdrola. No hay mejor manera de comenzar una temporada que ganando y haciéndolo con buenas sensaciones. Así precisamente es como ha comenzado el curso el Cliniqas.com tras vencer al CTT Tramuntana Figueres en la tarde del viernes en la sala «Felipe VI».

Las nuestras presentaban una alineación comandada por Roxana Istrate acompañada de Moe Nomura y la jovencísima canterana Ana Chen, que hacía su debut oficial en la máxima categoría del Tenis de Mesa nacional. Nuestra Anita era precisamente la que abría el partido ante la italiana Nikoleta Stefanova, que imponía la lógica y superaba a nuestra canterana por 3-0. Posteriormente, nuestra capitana disputaba, probablemente, el mejor duelo del encuentro ante la francesa Jeanne Robbes. El enfrentamiento se iba hasta el quinto set, donde Istrate impuso su propia ley estableciendo las tablas en el marcador general. La japonesa Nomura iba a ser quien adelantara a las nuestras ante Jana Riera, una de las jugadoras nacionales más prometedoras, que se veía superada por la asiática a pesar de vencer el primer set. Nomura se plantaba en el segundo set en modo ciclón y se llevaba el triunfo por 3-1, poniendo por tanto el 2-1 en el marcador.

Volvía a escena Ana Chen ante la defensiva francesa Jeanne Robbes. Nuestra canterana estuvo cerca de dar la sorpresa en el primer set, donde llegó a tener ventajas, pero con 9-9, la experiencia se impuso en favor de la de Tramuntana. Desde ahí, a pesar del buen hacer de Ana, Robbes lograba imponerse para establecer, de nuevo, el empate en el partido (2-2) Las nuestras necesitaban que Nomura e Istratre no fallaran y así fue. En primer lugar, Nomura vencía por 3-1 a Stefanova mostrando una clara superioridad en varias fases del duelo. Por último, Roxana Istrate no daba opción a Jana Riera, poniendo en el marcador el definitivo 4-2.

No jugarán las nuestras hasta el fin de semana del 24 y el 26 de Octubre, fecha en la que visitarán al Tabor de Tenerife (día 24) y recibirán al CTM Jerez (día 26). Parón competitivo de un mes tras…. una sola jornada de liga.