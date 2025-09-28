La Casa de Andalucía en Barcelona celebró ayer la final de su IV Concurso de Tarantas ‘Carmen Linares’, un certamen flamenco organizado de nuevo con el apoyo del Ayuntamiento de Linares. La alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por la concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, asistió a este acontecimiento, en el que el cantaor Manuel Gómez ‘El Ecijano’ se proclamó ganador de la simbólica Cabria de Plata del primer premio.

En su intervención, Del Olmo destacó que este concurso promueve la difusión de los valores, la riqueza cultural y el patrimonio material e inmaterial de Linares. “Dentro de ese patrimonio inmaterial que identifica a Linares, sin duda, la taranta es uno de nuestros referentes. Es el cante de las minas. Y en este año tan especial, en el que estamos conmemorando el 150º aniversario de la concesión del título de Ciudad a Linares, la difusión de esa historia y de ese patrimonio musical toma aún más importancia”, señaló.

“El Ayuntamiento de Linares está hoy aquí presente para apoyar esta iniciativa que también impulsa la Marca Linares fuera de nuestras fronteras. Este concurso fomenta que suene el nombre de Linares y viene a reforzar la labor que realizamos con el Concurso Nacional de Tarantas ‘Ciudad de Linares’, uno de los más prestigiosos de Andalucía y de España, consolidado ya con 59 ediciones”, afirmó. Así mismo, la alcaldesa destacó la labor y el trabajo incansable que realiza la Casa de Andalucía en Barcelona y su presidenta, Paquita Marín, para promover, difundir y fusionar la cultura y raíces andaluzas.

Auxi del Olmo entregó el primer premio a Manuel Gómez, ganador de esta edición, mientras que el segundo y el tercer galardón recayeron en Manuel Cuevas y Antonio José Nieto, respectivamente. Por su parte, el joven cantaor Juan Francisco Morán se llevó el Premio Especial ‘Carmen Linares’ para menores de 25 años. Así mismo, en este concurso se entregaron premios honoríficos a la bailaora japonesa Layunko y al comunicador Antonio Menchón, y actuó como artista invitada la cantaora Antonia Contreras, acompañada por el guitarrista Juan Ramón Caro.