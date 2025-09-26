NOTA: EN BREVE AÑADIREMOS EL VÍDEO DE LA RUEDA DE PRENSA

El concejal-delegado de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás, ha presentado en rueda de prensa el programa ‘Linares en forma’, que nace con el objetivo de “cuidar la salud de nuestros vecinos y vecinas y mejorar su calidad de vida, poniendo a su disposición herramientas para prevenir problemas tan graves y extendidos como la obesidad, el sedentarismo y las enfermedades crónicas asociadas, como la diabetes y otras patologías”. “Queremos que Linares sea una ciudad más activa y saludable, y por eso apostamos por un modelo innovador que combina salud, tecnología y deporte”, ha afirmado el edil.

Hervás ha detallado que ‘Linares en forma’ está dirigido a personas de 35 a 60 años y se desarrollará combinando dos modalidades. Por un lado, sesiones presenciales grupales de ejercicio en las pistas del Parque Municipal de Deportes de San José, que serán impartidas los miércoles de 20:00 a 21:00 horas por Daniel Heredia, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (es de obligado cumplimiento la asistencia a estas sesiones). Y por otro lado, dos días a la semana de actividad en casa mediante una aplicación móvil para facilitar la práctica y el seguimiento personalizado.

“Quiero agradecer especialmente al Área de Deportes del Ayuntamiento su implicación y ayuda en la organización de esta actividad. Sin su colaboración este programa no sería posible. Invitamos a todos los vecinos de Linares a inscribirse en esta iniciativa, que comienza el 15 de octubre y tendrá una duración de tres meses. Toda la información y la inscripción están disponibles en la web www.ciudaddelinares.es/linares-en-forma, y como dato importante, destacar que para poder participar es requisito imprescindible estar censado en Linares. Con este programa damos un paso más dentro de nuestro Plan Local de Salud para construir entre todos una ciudad más sana, más activa y con más calidad de vida”, ha señalado Antonio Luis Hervás. Esta iniciativa es gratuita y dispone de 60 plazas.