La alcaldesa, Auxi del Olmo, muestra su satisfacción porque el servicio de autobús interurbano que conecta Linares con Jaén será reforzado el próximo 4 de octubre con motivo de la celebración del Rosario Magno del Jubileo de la Esperanza 2025. Del Olmo ha mantenido contactos con la Delegación Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía para solicitar una ampliación de plazas y nuevos horarios especiales en los trayectos de ida y vuelta, con el fin de facilitar el desplazamiento de vecinos linarenses que deseen acudir a presenciar la procesión. La parada provisional para la llegada y salida de estos autobuses en la ciudad de Jaén estará ubicada en la calle Eduardo García Triviño.

Así, la empresa Autobuses Castillo ha implementado tres servicios especiales de Linares a Jaén para el 4 de octubre con salidas a las 6:30, 9:00 y 11:30 horas, que se suman a los trayectos de las 17:30 y 20:00 horas. En cuanto a las salidas desde Jaén, se han reforzado con un servicio especial a las 23:00 horas. Esta iniciativa tiene como objetivo promover el uso del transporte público para un acontecimiento en el que participarán las imágenes titulares de las cofradías linarenses de la Santa Cena y la Resurrección, por lo que se prevé un desplazamiento multitudinario de personas.