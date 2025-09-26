La Fundación Caja Rural de Jaén y la Federación Provincial de Alzheimer presentan la segunda edición de la Jornada Provincial de Alzheimer, que se celebrará el sábado 27 de septiembre en el Auditorio Municipal de El Pósito, de 9:00 a 14:00 horas.

El presidente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Patricio Lupiáñez Cruz, y la presidenta de la Federación Provincial de Alzheimer, Ángela García, firmaron un acuerdo de colaboración entre ambas entidades para hacer posible la celebración de este evento. La cita cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Linares y se organiza con motivo del 25º aniversario de la Asociación de Alzheimer y Demencias Afines ‘Conde García’.

La concejala-delegada de Bienestar Social, Mamen Muñoz, ha mostrado su respaldo a la iniciativa, destacando la importancia de la jornada por su carácter divulgativo y por la calidad de los ponentes que participarán. Entre los temas que se abordarán se incluyen la prevención, la accesibilidad cognitiva, los nuevos tratamientos y otras cuestiones relevantes relacionadas con el cuidado y atención de personas con Alzheimer y demencias afines.

La II Jornada Provincial de Alzheimer busca convertirse en un espacio de formación, concienciación y difusión de buenas prácticas para profesionales, familiares y ciudadanía, reforzando el compromiso de la provincia con la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.