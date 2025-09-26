La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad celebrará la tercera edición del Encuentro Provincial de Consejos Locales de la Infancia y la Adolescencia jiennenses en Linares los días 26 y 27 de octubre, que girará en torno al bienestar emocional de estos sectores de la población.

La delegada territorial de la Consejería en Jaén, Ángela Hidalgo, ha reiterado “el firme compromiso de la administración andaluza con la infancia y con la adolescencia organizando actividades y promoviendo iniciativas que, como esta, parten de la perspectiva de los derechos que los más jóvenes tienen como parte de la sociedad”.

Así lo ha anunciado Hidalgo en la celebración del Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Linares donde, junto a la concejala de Infancia, Familia, Discapacidad y Educación del Ayuntamiento de Linares, Rosario Jódar, ha aludido a la importancia de contar, con la colaboración de las entidades locales, “con espacios de encuentro y participación que nos sirvan para conocer y transmitir las opiniones de los niños, niñas y adolescentes a las administraciones para así garantizar que sean tenidos en cuenta en aquellos aspectos que les conciernen y sobre los que ofrecen su perspectiva y sus necesidades”.

La tercera edición de este encuentro (que ya ha pasado por los municipios de Canena y Alcalá la Real) contará con en torno a 100 participantes entre niños, niñas, adolescentes y monitores, que los acompañarán y coordinarán el evento, que serán parte de diferentes talleres en torno escogida por los propios miembros de los Consejos Locales en la anterior edición: la educación emocional. De este modo, la programación girará en torno a actividades que potencien su desarrollo y la gestión de sus emociones.

La delegada también ha explicado que los alcaldes y concejales de los municipios de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia participantes también estarán invitados a acompañarles al objeto de mostrarles las propuestas y conclusiones de los grupos de trabajo.