El Ayuntamiento de Linares, a través de las concejalías de Educación y Policía Local, desarrollará durante el próximo mes de octubre una serie de actividades lúdicas y formativas para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la educación vial y la movilidad sostenible. Bajo el lema ‘Linares Movilidad’, las diferentes propuestas suponen “un paso más en el compromiso de nuestra ciudad con la sostenibilidad, la educación y la seguridad vial”, según ha señalado la concejal-delegada de Educación, Rosario Jódar.

“Este año, Linares ha sido aceptada para formar parte de la Semana Europea de la Movilidad, una campaña que se celebra en más de 3.000 ciudades de Europa y que tiene como principal objetivo promover hábitos de desplazamiento más sostenibles, seguros y saludables. Formar parte de esta red es un reconocimiento al trabajo que estamos realizando como ciudad y, al mismo tiempo, una gran oportunidad para seguir educando y sensibilizando a nuestra ciudadanía”, ha indicado la edil.

Dentro del amplio programa de actividades, dirigidas principalmente a la población infantil y juvenil, el 19 de octubre se contará con la presencia de Juanfra López, campeón del mundo de trial bici y bicampeón de España, para la celebración de una yincana infantil de obstáculos, así como carreras de habilidad y equilibrio, junto con una exhibición. También habrá animación y juegos con patinetes y otros vehículos, y todo ello se desarrollará en la Corredera San Marcos.

Por otra parte, durante las próximas semanas se impartirán también sesiones de educación vial, adaptadas a cada etapa escolar, en las que se abordarán cuestiones como el respeto a las normas de tráfico, el uso responsable de la bicicleta y los desplazamientos a pie, así como la importancia de reducir el uso innecesario del vehículo privado para contribuir a un entorno más limpio y seguro. Para poder recibir esta formación vial, los centros educativos que lo deseen deberán inscribirse en la dirección de correo electrónico inscripcionesplanlocal@aytolinares.es hasta el 30 de septiembre.

“Creemos firmemente que la educación es la herramienta más poderosa para transformar nuestra ciudad, y por ello queremos trabajar de manera directa en los centros educativos. Estas actividades no se desarrollan de manera aislada, sino que se enmarcan dentro del I Plan Local de Infancia y Adolescencia de Linares. Y es que Linares cuenta con el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia, un sello que nos compromete a impulsar iniciativas que fomenten la participación, el bienestar y el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia”, ha apuntado Rosario Jódar.

Por su parte, la concejal-delegada de Polícía Local, Mariola Aranda, ha afirmado que “la movilidad urbana no es solo una cuestión de transporte, sino también de salud, sostenibilidad, inclusión y calidad de vida”, de ahí la importancia de organizar este tipo de actividades, pensadas también para la población adulta. “Los niños y adolescentes serán los futuros conductores, pero no podemos olvidarnos de las personas mayores, por ello también desde Policía Local se impartirá una charla en la Federación Himilce destinada a todas las asociaciones vecinales de la ciudad”, ha explicado la edil.

Otra actividad que se realizará el 19 de octubre es el ‘Día sin coche’, para el que habrá cierre de calles al tráfico con el fin de dar prioridad a peatones, ciclistas y transporte público. Y como cierre a la programación de ‘Linares Movilidad’, la ciudad contará con la instalación de la Caravana Planeta ODS de Fundación Mapfre. “Se pretende acercar a los escolares el aprendizaje y la práctica sobre conceptos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la seguridad vial, la movilidad 3S y la prevención de lesiones. Para lograrlo, aplican un concepto totalmente innovador, como es una experiencia educativa basada en un enfoque gamificado, cooperativo y experimental”, ha indicado Aranda, quien ha detallado que esta caravana estará situada en la Estación de Madrid, desde el 27 al 31 de octubre ambos incluidos, con horario de mañana para los colegios que se han apuntado y por las tardes para las familias.

“La movilidad sostenible no es solo una necesidad climática, es una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida diaria. Cambiar la manera en la que nos movemos es una forma concreta de construir una ciudad más saludable, segura y habitable para todos”, ha puntualizado la concejal de Policía Local.