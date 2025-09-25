La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la ciudad acoja la primera fase de la ETTU Cup entre el 14 y el 16 de noviembre. Una cita deportiva de primer nivel en el ámbito del tenis de mesa femenino, en la que participarán once equipos de ocho países europeos, junto con el anfitrión, el Cliniqas.com, el primer equipo del Club Deportivo Indiana Games, que logró la clasificación para este torneo a través de la competición doméstica la pasada temporada.

Del Olmo ha mantenido un encuentro con directivos, cuerpo técnico y jugadoras del equipo linarense, en el que se han intercambiado impresiones sobre la celebración de este evento deportivo. Así mismo, la alcaldesa ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento al club de cara a esta cita. “Estamos encantados de que Linares haya sido elegida para celebrar la primera fase de la Copa de Europa femenina de tenis de mesa. Nuestra ciudad está de moda y también se evidencia de nuevo en el ámbito deportivo. Darles la enhorabuena al club porque todo el buen trabajo que realiza se ve recompensado”, ha señalado la alcaldesa.

La primera fase de la ETTU Cup se disputará en el Pabellón Andalucía, que se dividirá en varias pistas para el correcto desarrollo de la competición. De esta forma, se ampliará también de forma significativa el aforo para el público que acuda a disfrutar de esta competición europea.