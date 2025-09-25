La Casa del Pueblo de Linares acogió ayer la III Edición de la Gala Himilce, un evento ya consolidado que premia a personas y entidades cuya labor diaria refleja valores fundamentales como la solidaridad, la dignidad, el esfuerzo y el compromiso con los demás.

En esta ocasión, los galardones recayeron en AFIXA (Asociación Provincial de Fibromialgia de Jaén) y en Ana Fiñana, reconocida por su trayectoria personal y profesional en el ámbito local. El jurado encargado de valorar las candidaturas estuvo compuesto por Puri Teruel, Paco Gutiérrez, Alfredo Márquez y Sacri Expósito, quienes destacaron la coherencia, la entrega y el impacto social de los premiados.

AFIXA es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública, que trabaja en toda la provincia de Jaén para apoyar, divulgar y acompañar a personas con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. Fundada hace más de dos décadas, se ha convertido en un referente provincial en la atención y visibilización de estas patologías invisibles, luchando contra el estigma y promoviendo la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas.

La delegación de Linares desarrolla un intenso trabajo local acercando programas de formación, terapias grupales, talleres de autocuidado y apoyo psicológico a quienes lo necesitan. También organiza charlas de sensibilización en centros educativos y sanitarios, y forma parte de una red provincial con múltiples delegaciones que comparten recursos y experiencias.

Por su parte, Ana Fiñana representa el espíritu de servicio, persistencia y ejemplo en la ciudad. Su trayectoria está marcada por años de voluntariado y activismo social en distintas causas. Actualmente es la coordinadora de la Asociación Ananda, desde donde impulsa proyectos de inclusión, atención a personas vulnerables y actividades educativas para la infancia y la juventud. Su labor ha sido fundamental para tejer redes de solidaridad y fomentar la participación ciudadana en Linares.

La Gala Himilce no es solo un acto de reconocimiento, sino también un espacio donde se ponen en valor principios esenciales para la vida en comunidad. Con ella se busca dar visibilidad a causas que a menudo permanecen en la sombra y rendir homenaje al coraje individual y colectivo de quienes, con esfuerzo y constancia, trabajan cada día para mejorar las condiciones de vida de los demás. Al mismo tiempo, refuerza el compromiso de Linares con iniciativas que, aunque nacen en lo local, tienen un impacto que trasciende fronteras y dejan huella en toda la sociedad.

La cita pretende ser además una fuente de inspiración, mostrando ejemplos de dedicación y entrega que sirvan de referencia para que nuevas generaciones se impliquen, participen y se conviertan en agentes de transformación social.

Desde el PSOE de Linares se ha querido felicitar públicamente a AFIXA y Ana Fiñana “por ser voces de esperanza y acción” y se ha reiterado el compromiso de que esta gala no sea solo un reconocimiento simbólico, sino un estímulo para seguir reforzando políticas sociales, apoyos concretos y un tejido asociativo fuerte en la ciudad.