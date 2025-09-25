El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha informado que la Comisaría Provincial de Policía de Jaén ha reforzado de manera significativa sus recursos para la expedición de Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), ante el previsible incremento de solicitudes derivadas del nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el pasado 20 de mayo, y ante las demandas ciudadanas por la escasez de citas disponibles.

En este sentido, Fernández, que ha visitado la Oficina de Extranjería junto con la comisaría jefa provincial de Policía Nacional, Layla Dris, y el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Pedro Garrido, ha subrayado que “con esta ampliación de medios reforzamos la atención a la ciudadanía y garantizamos que los trámites relacionados con la extranjería se realicen de manera más ágil y eficaz en toda la provincia”.

Entre las medidas adoptadas destacan la adquisición de tres nuevos equipos biométricos, que permitirán agilizar de manera notable la toma de datos; la incorporación de nuevo personal a la Oficina de Extranjería de Jaén, reforzando la atención a la ciudadanía; y la extensión del servicio a la Comisaría Local de Policía Nacional en Linares, evitando desplazamientos innecesarios a la capital por parte de la población del norte de la provincia.

Asimismo, se ha procedido a un incremento de la plantilla, con el fin de consolidar un servicio más ágil y eficaz, incrementando de manera significativa la disponibilidad de citas para la Toma de Huella, que han pasado de 32 a 100 diarias —64 en Jaén y 36 en Linares—, multiplicando por tres la capacidad anterior y mejorando sustancialmente la accesibilidad del servicio.

Finalmente, el representante del Ejecutivo en la provincia ha valorado que “con estas medidas, tanto la Subdelegación del Gobierno como la Policía Nacional, reafirman su compromiso con la mejora de los servicios públicos de atención a la ciudadanía, asegurando un acceso más rápido y eficiente a los trámites relacionados con la extranjería en la provincia de Jaén”.