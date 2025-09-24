El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, afirmó ayer que el Gobierno de Pedro Sánchez “es el Gobierno de España que más ha hecho avanzar a la ciudad de Linares en toda la historia democrática”, no así la Junta de Andalucía que “no tiene ningún proyecto estratégico para esta ciudad”.

Antes de participar en una reunión con el PSOE de Linares, Latorre se refirió a la importancia estratégica que tiene Linares para este Gobierno. Puso en valor la nueva inversión de casi 3 millones de euros para mejorar la accesibilidad de la Estación Linares-Baeza, obras que han visitado hoy, y que se suman a todas las actuaciones en marcha o programadas para mejorar la conexión con Alcázar de San Juan y rebajar el tiempo de viaje a Madrid. A esto añadió las obras para adaptar los túneles con vistas a la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza que va a pasar por Linares. Sólo en el último año y medio, el Gobierno ha licitado más de 160 millones de euros en la provincia de Jaén en materia ferroviaria.

El líder socialista valoró el “espaldarazo” que ha dado al Grado de Ingeniería Biomédica, que se va a implantar en Linares gracias al Gobierno de España. Además, “la nueva reindustrialización de Linares también viene de la mano del Gobierno” y recordó los 80 millones de euros para Sicnova o la llegada de empresas como Escribano, Desay o FMG.

Latorre quiso enviar “un recado” al PP, al Ayuntamiento de Linares y a la Junta de Andalucía y les reclamó que “no vayan únicamente a rebufo de las buenas noticias que traen” el Gobierno de España o la Diputación Provincial. A su juicio, Juanma Moreno “tiene que arremangarse y apostar por esta ciudad” después de 7 años de panorama “desolador” por parte del Gobierno andaluz.

En este punto, quiso advertir de “algo muy grave” y es que “se puede dar el caso de que el Gobierno de España termine de cumplir con sus compromisos y que, debido a la inoperancia de la Junta de Andalucía, Linares pierda el tren del progreso”. “¿De qué le sirve a Linares tener esa Autopista Ferroviaria si la Junta no conecta el parque de Santana con las vías? ¿De qué le sirve si tampoco construye el Puerto Seco?”, cuestionó.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, garantizó que el PSOE, el Gobierno de España y la Diputación Provincial “van a seguir trabajando en esa estrategia de proyectos serios para mejorar la vida de los linarenses”. “Es indudable que el PSOE está cambiando esta ciudad, por mucho que el PP niegue la mayor. No se puede poner en duda el apoyo inquebrantable que tiene esta ciudad por parte del Gobierno y de la Diputación”, sentenció.

Perales aludió específicamente al compromiso de la Diputación, que lleva más de 7 millones de euros en la ciudad para generar 450 empleos a través del plan de empleo intensivo, y eso a pesar de que la Diputación no tiene competencias en la materia. “¿A cuántas empresas de Linares ha ayudado la Junta de Andalucía con este tipo de ayudas? “, preguntó.

El responsable socialista también mencionó infraestructuras, como los 460.000 euros de Diputación para el Paseo de la Ermita, los 360.000 euros para el entoldado de los parques infantiles o la sala de tenis de mesa que será pronto una realidad. Puntualizó que la pista de atletismo tenía “acuerdo y financiación” entre Ayuntamiento y Diputación, pero cuando entró el PP en el Ayuntamiento “en tan sólo un día eliminó esa posibilidad de un plumazo”.

También habló de los 560.000 euros que Diputación va a invertir en la carretera Lupión-Estación Linares Baeza, mientras que el PP debería explicar “si van a hacer algo con la carretera de Jabalquinto o la que conecta con Baeza”, competencia de la Junta de Andalucía.