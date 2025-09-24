El Ayuntamiento de Linares activará a partir del 1 de octubre, en la Estación de Madrid, el primer Punto de Información para la Infancia y la Adolescencia (PIIA) de la provincia de Jaén. Esta iniciativa forma parte del I Plan Local de Infancia y Adolescencia de Linares y se enmarca además en el Plan de Familias de la Junta de Andalucía y en las Estrategias para la Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia, en coherencia con el compromiso de Linares como Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF.

“El objetivo de esta acción es acercar los derechos, recursos y programas municipales a la población infantil y adolescente y a sus familias, garantizando que puedan acceder a información adaptada, accesible y de calidad sobre todas las oportunidades, ayudas, actividades, servicios de apoyo y participación disponibles en el municipio”, ha señalado la concejal-delegada de Infancia, Familia y Discapacidad, Rosario Jódar.

El PIIA funcionará dos días a la semana (miércoles, de 10:00 a 12:00, y jueves, de 17:00 a 19:00 horas) con cita previa (número de teléfono 630 290 693) y estará atendido por profesionales del Área de Infancia, Familia y Discapacidad del Ayuntamiento de Linares, combinando perfiles jurídicos y socioeducativos para garantizar una atención integral y especializada.

“Con esta acción, Linares se convierte en el primer municipio de la provincia de Jaén en contar con un punto de información específico dirigido a la infancia y la adolescencia, reforzando su compromiso con los derechos de la infancia, la prevención, la protección y la participación”, ha afirmado Rosario Jódar.