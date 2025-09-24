La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por la concejala-delegada de Bienestar Social, Mamen Muñoz, ha realizado una visita al Centro Social Arrayanes, una de las instalaciones municipales donde se imparte el Programa de Promoción de Hábitos de Estilos de Vida Saludable. Del Olmo ha destacado el aumento de participantes, este año, en los talleres para personas adultas y mayores, así como el aumento de la oferta y los beneficios que estas actividades aportan para su salud física, cognitiva y emocional.

En ese sentido, la alcaldesa ha señalado que más de 1.600 usuarios formarán parte tanto del Programa de Promoción de Hábitos de Estilos de Vida Saludable como del Programa de Natación Terapéutica, lo que demuestra la buena acogida que tienen entre la ciudadanía. Así, Auxi del Olmo ha puesto en valor el trabajo realizado desde el Área de Bienestar Social para dar respuesta a las necesidades de las personas adultas/mayores.

“Nuestros mayores representan nuestro pasado y presente, pero tenemos que seguir apostando por ellos y por su futuro. Estos talleres y actividades que se hacen con ellos los dinamizan y hacen que estén activos continuamente, y la variedad temática es inmensa, como manualidades, baile, risoterapia o musicoterapia. Hemos intentado suplir todas aquellas necesidades que tenían para implementar más talleres en los diferentes centros sociales y de mayores de Linares”, ha señalado la alcaldesa.

Actualmente, el Centro Social Arrayanes acoge talleres de pilates (26 participantes), corte y confección (16), manualidades (28 participantes divididos en dos grupos) y una clase de alfabetización, ya que este centro cuenta con una extensión del Centro Público de Educación Permanente ‘Paulo Freire’ (15 alumnos). Así mismo, el Programa de Promoción de Hábitos de Estilos de Vida Saludable se desarrolla también en otros equipamientos para personas mayores de la ciudad, como la residencia Santa Teresa de Jesús, La Granja, el Centro Residencial de Linares (geriátrico), Nuestra Señora de las Mercedes, la U.D.P. El Pisar, el Centro de Participación Activa para Personas Mayores, la Asociación de Alzheimer y Demencias Afines ‘Conde García’, la Asociación Provincial de Parkinson, la Vocalía del Mayor de la Asociación de Vecinos La Esperanza y el Centro Social Polivalente San José ‘Paqui Rojas’.