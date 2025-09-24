El próximo 3 de octubre de 2025 a las 19:30, el Teatro Cervantes de Linares acogerá el concierto conmemorativo que celebra el 150 aniversario de la ciudad. Un evento histórico que contará para la ocasión con la Orquesta Sinfónica de RTVE y la directora linarense Lucía Marín.

Tras haber sido la primera directora española en dirigir en Australia el pasado mes de noviembre de 2024, la directora andaluza Lucía Marín afronta un nuevo reto junto a la Orquesta Sinfónica de RTVE: la dirección musical del concierto conmemorativo del 150º aniversario de la ciudad de Linares.

El concierto comenzará con el estreno absoluto de una obra festiva, Linarivm, de Laura Vega, creada por encargo del Ayuntamiento de Linares con motivo de esta efeméride. Esta composición enriquece el patrimonio artístico de la ciudad y proyecta su esencia al mundo. La obra se plantea como una celebración sonora: un viaje vibrante y luminoso a través de los paisajes, las costumbres y el alma flamenca de la ciudad. La orquesta actuará como narradora, invitando a imaginar escenas de la vida andaluza mediante una escritura rica en colores y texturas que evocan guitarras, palmas flamencas, cantos y bailes; se estructura en cuatro secciones: I. Amanecer en Linarivm – II. Cante de plata, corazón flamenco – III. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos – IV. Linares suspira y canta. A continuación, escucharemos una de las partituras más célebres del repertorio clásico: la Séptima Sinfonía de Ludwig van Beethoven, obra a la que el propio Richard Wagner denominó “la apoteosis de la danza”. En la segunda parte del concierto se interpretará otro estreno: la Suite Sinfónica de Curro el de Lora, de Francisco Alonso. Esta zarzuela, considerada una de las obras cumbres del maestro granadino —quien en 2025 celebra el centenario de su estreno—, se presenta ahora en versión de suite sinfónica, editada por el linarense Rafael Peralta. Una obra llena de pasión, gracia y finura, reflejo del carácter y la idiosincrasia andaluza y linarense.

La directora, con carrera nacional e internacional, posee un amplio repertorio sinfónico y lírico, destacando su musicalidad y versatilidad. Ha dirigido numerosas orquestas en España, como la Orquesta Nacional de España, RTVE, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Galicia, Euskadi, entre otras, y ha debutado en escenarios como el Teatro Real, la Zarzuela, la Ópera de Oviedo y Bilbao, entre otros. Acaba de lanzar su primer disco, Galdosiana Orchestral Works, con Laura Vega, y ha sido nominada a los Premios de la Música de España. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples premios, entre ellos la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Andaluces del Futuro, Jaén Joven, Cultura Viva Artista Revelación, Ideal de Cultura, Mujer Única y la Bandera de Andalucía. Desde 2024 es académica de la Academia de la Música de España.