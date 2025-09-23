El Área de Participación Ciudadana, en coordinación con la Concejalía de Deportes, promueve la impartición de clases gratuitas de ajedrez en los barrios de la ciudad. Esta novedosa iniciativa se suma a la apuesta que se viene haciendo desde el equipo de Gobierno municipal por impulsar el deporte-ciencia en Linares. Así, se contará con la colaboración del maestro Juan González Arrieche, miembro de la Asociación Ananda, quien a partir del mes de noviembre ofrecerá talleres de ajedrez para niños, jóvenes y adultos en las asociaciones vecinales de Santa Ana, Los Sauces y la Estación de Almería, colectivos que se han acogido al ofrecimiento realizado desde el Ayuntamiento.

“Desde el Ayuntamiento de Linares seguimos apostando por el ajedrez, y ponemos en marcha esta iniciativa para acercarlo al tejido asociativo y vecinal, no solo como actividad deportiva y cultural, sino también como herramienta de encuentro entre generaciones, aprendizaje y fomento de la participación comunitaria”. “Con esta iniciativa reforzamos la cohesión social y fomentamos valores de convivencia a través de una disciplina que cada día cuenta con más seguidores en nuestra ciudad”. “Linares y el ajedrez siempre han ido de la mano y forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro futuro”, ha señalado la alcaldesa, Auxi del Olmo.

Por su parte, la concejala-delegada de Participación Ciudadana, Mamen Muñoz, ha reiterado la importancia de esta actividad, al tiempo que ha detallado la cesión de diez tableros de ajedrez completos y una pizarra portátil para el desarrollo de las clases. La edil ha animado a la ciudadanía a participar en esta actividad formativa, pudiendo solicitar información e inscribirse en las sedes de las asociaciones vecinales donde se realizará. En la tarde de ayer se realizó una visita a la Asociación de Vecinos de Santa Ana para la entrega del material a utilizar.