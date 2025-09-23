El concejal-delegado de Comercio y Hostelería, Michel Rentero, ha presentado la tercera edición de la iniciativa ‘Linares Baila’, que se celebrará en las calles más céntricas de la ciudad este fin de semana. El edil ha destacado el carácter dinamizador de esta actividad, con la que “Linares se va a convertir en punto de encuentro del baile en la provincia”. En la rueda de prensa, Rentero ha estado acompañado por la presidenta de la Asociación Empresarial Hosteleros de Linares, María Teresa Márquez, y el gerente de Eventos Visita Provincia Jaén, Ángel Moreno.

“Contaremos con la participación de nueve academias que van a convertir las calles de Linares en un espacio abierto lleno de baile, música y alegría. Habrá actuaciones en las ocho puertas más dos escenarios móviles y una cabalgata inaugural con la que se espera congregar a más de mil personas de toda la provincia”. “Con esta iniciativa reconocemos el talento de nuestras academias y fomentaremos el comercio y la hostelería, al mismo tiempo que impulsaremos la vida social, turística y económica de Linares”, ha señalado el concejal.

La programación de ‘Linares Baila’ arrancará este viernes 26, a las 18:00 horas, con una cabalgata inaugural que tendrá como punto de inicio el Mercado de Abastos y discurrirá hasta la Corredera San Marcos, donde habrá instalado un escenario fijo en el que se procederá a la inauguración oficial de la actividad a las 19:30 horas. Durante el sábado habrá actuaciones de baile, en horario de mañana y tarde, tanto en el escenario fijo como en los puntos itinerantes por el Lugarillo, calle Nueva y Pasaje del Comercio.

Además de esta iniciativa, el concejal de Comercio y Hostelería ha anunciado las fechas de próximos eventos destacados que se celebrarán en la ciudad, como DTiendas Linares, programado para los días 17 y 18 de octubre, la Noche en Blanco (24 de octubre), la Ruta de la Tapa (del 7 al 16 de noviembre) y el Congreso ‘Linares, Capital Mundial de la Tapa’, una cita novedosa organizada junto a la Asociación Hosteleros de Linares y la Cámara de Comercio para los días 21 y 22 de noviembre.