El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho, ha reprochado este lunes al equipo de gobierno socialista de la Administración Provincial su, ha dicho, “nulo compromiso” con la comarca de Linares, en contraste con la «apuesta decidida de la Junta de Andalucía» para impulsar su renacer económico y social. Camacho se ha pronunciado así desde la ciudad minera, elegida para celebrar el primer encuentro comarcal del nuevo curso político del Grupo Popular, que continuará con las reuniones periódicas por toda la provincia “haciendo una escucha activa de los problemas reales de los ciudadanos”.

Camacho y el diputado provincial Raúl Caro-Accino han denunciado «agravios que van desde el abandono de carreteras y ayudas hasta la retirada de patrocinios, como la supresión del apoyo al Linares Deportivo en años anteriores cuando a equipos en categoría inferior se le había otorgado, el traslado de campeonatos de ajedrez a otros municipios del PSOE o la falta de inversión en la construcción de la pista de atletismo». Las «pocas» actuaciones en la ciudad, ha recalcado el diputado, son fruto de la presión del PP, como el compromiso para la construcción de la sala y residencia de deportistas, “que estamos esperando que cumplan”.

“Esa es la realidad, el ninguneo a la ciudad como norma”, ha lamentado Caro-Accino en un encuentro en el que también han estado presentes la presidenta del PP local, Mariola Aranda, y la secretaria general y alcaldesa, Auxi del Olmo.

Frente a ello, Camacho ha destacado que la Junta “sí cree en Linares” y lo «demuestra» yendo de la mano del Ayuntamiento con inversiones “muy demandas desde hace muchísimos años como los casi 16 millones de euros para atraer empresas al Parque Empresarial Santana, convertido en Parque Científico y Tecnológico, o la conexión del ramal Linares-Vadollano con la línea Madrid-Cádiz, con más de cinco millones, y con Santana, con cerca de siete millones”.

Entre otras actuaciones, ha recordado también la construcción del nuevo Estadio de Linarejos, con 9,2 millones de la Junta y dos del Ayuntamiento, las obras de la depuradora y de la residencia para personas gravemente afectadas Zaytum y la mejora de infraestructuras sanitarias con la nueva UCI o el hospital pediátrico. En total aseguran los populares que, desde 2019, “el Gobierno de Juanma Moreno ha movilizado más de 130 millones de euros en inversiones en la comarca que están transformando Linares”.

En este sentido, el popular ha reprochado también el, dice, “olvido” del Gobierno de España de una comarca “que necesita de todas las administraciones y de más proyectos, inversiones y comunicaciones”. “El PSOE ha hecho tan poco por Linares que incluso intenta torticeramente atribuirse la llegada de empresas gestionada por el Partido Popular, cuando no han movido un dedo para hacerla posible”, ha apostillado.