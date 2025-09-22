El concejal-delegado de Juventud, Martín de la Torre, ha presentado la programación de actividades temáticas de Halloween organizadas desde su área municipal. Entre las propuestas para este año se encuentra la yincana nocturna ‘Circus’, dos pasajes del terror y un espectáculo del Mago Torres, además del ‘Linares Freak’. El edil ha destacado la buena acogida del público a este tipo de iniciativas de ocio, de ahí la apuesta de la concejalía por ofrecer nuevas propuestas que sean del agrado de la ciudadanía.

“Desde el Área de Juventud seguimos ofreciendo actividades y contenido, especialmente para los jóvenes, que sea variado y de calidad. La programación de Halloween de este año es bastante ambiciosa y dirigida para todo tipo de públicos y gustos. Animamos a la ciudadanía y a personas de fuera a que participen, ya que es un buen momento para visitar Linares y disfrutar de estas actividades”, ha señalado Martín de la Torre.

Programación Halloween 2025

Linares Freak – 1 y 2 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas, en las pistas semicubiertas del Parque Municipal de Deportes San José (actividad gratuita)

Espectáculo ‘Desde el más allá’ del Mago Torres – 31 de octubre y 1 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Casa de la Juventud

‘Laberinto de Halloween’ – 31 de octubre y 1 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas, en la Estación de Madrid (apto para todo tipo de público)

Pasaje del terror ‘La estación encantada’ – 31 de octubre y 1 de noviembre a las 21:00 y 00:00 horas (para mayores de 12 años)

Yincana temática de terror, ‘Circus’ – 1 de noviembre a partir de las 23:00 horas (varias horas de duración). El inicio de la actividad será en las inmediaciones del Ayuntamiento y recorrerá diferentes puntos de la ciudad