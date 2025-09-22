La Plaza del Ayuntamiento acoge este fin de semana una nueva edición del Oktoberfest, una iniciativa de ocio impulsada por el Área de Festejos y la Hermandad del Prendimiento en la que también se ofrecerán actuaciones para el disfrute del público. La programación musical se desarrollará el viernes y el sábado, a partir de las 21:30 horas, con un tributo a ‘El último de la fila’ y DJ Panawie en la primera jornada, así como un tributo a ‘Héroes del Silencio’ y DJ José Rozes para el segundo día.

“Desde el Área de Festejos, siempre de la mano de nuestras asociaciones, colectivos, entidades y cofradías, continuamos promoviendo actividades que resulten atractivas para vecinos y visitantes, de manera que en Linares se llene de público y se respire un gran ambiente cada fin de semana, contribuyendo así también a la dinamización de la ciudad y de su economía”, ha señalado Susana Ferrer.