12 agentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Linares participan durante estos días en un curso de formación en emergencias y rescate acuático. Esta acción, financiada por el Ayuntamiento, comenzó ayer en el Parque de Bomberos, continúa en el municipio cordobés de Benamejí y cuenta con sesiones teóricas y prácticas, además de un simulacro. El concejal-delegado de Bomberos, Michel Rentero, asistió a la sesión inaugural, destacando “la importancia de este tipo de iniciativas formativas, ya que con ellas nuestros bomberos adquieren nuevos conocimientos que les ayuden en su labor diaria a la hora de prevenir y actuar ante determinadas situaciones que puedan ocurrir, y todo ello con el fin de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía”.

Este curso se centra en el rescate de personas y/o material en caso de accidente o situaciones de emergencia que se produzcan durante la conducción en el medio fluvial. Así, entre los contenidos específicos del mismo destacan la utilización, ajuste, cuidados y almacenamiento de los equipos de protección individual de rescate acuático; la evaluación del escenario de rescate; evacuaciones en inundaciones; tácticas de rescate en aguas en movimiento; autorescate y rescate al compañero; manejo de embarcaciones, gestión de víctimas y búsqueda en entornos acuáticos; simulacro nocturno de búsqueda; rescate de vehículos en el agua; prevención de inundaciones; gestión del incidente y evaluación de riesgos.