La Coordinadora de Izquierda Unida en Linares, máximo órgano de dirección colectiva entre asambleas, ha emitido un comunicado a la opinión pública para fijar su posición sobre el Campus Científico Tecnológico de Linares y el apoyo a la Universidad de Jaén (UJA).

IU lamenta que PP y VOX rechazaran la moción sobre la Universidad en el Pleno municipal celebrado el pasado jueves 18. Aunque considera que la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista era “manifiestamente mejorable”, valora que contenía elementos positivos para la ciudad y para el conjunto de la UJA que “la derecha y ultraderecha local podían haber apoyado en beneficio de Linares”.

La portavoz de IU, Laura Cerezuela, defendió que la formación mantiene una postura “coherente” con sus propuestas en un asunto “tan importante para Linares y la provincia” y recordó los puntos básicos de la organización sobre el Campus y la UJA en estos momentos:

1️⃣ Apoyo a la movilización del 8 de octubre. IU respalda la concentración convocada por la Plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén, que se celebrará en Jaén a las 18:00 horas frente a la Delegación del Gobierno de la Junta para denunciar los problemas de financiación y la negativa al Grado en Ingeniería Biomédica. IU hace un llamamiento a la asistencia ciudadana y anuncia que respaldará cualquier movilización en Linares por este motivo.

2️⃣ Crítica al modelo privatizador de la Junta. La negativa del Gobierno andaluz a implantar el Grado en Ingeniería Biomédica en Linares, coincidiendo con su aprobación en una universidad privada, “pone de manifiesto el afán privatizador de los servicios públicos por parte del PP, siempre en armonía con VOX”. IU subraya que, gracias al acuerdo del Consejo de Universidades del Estado, esta titulación podrá implantarse en Linares junto con la Universidad de Granada, aunque no arrancará hasta el curso 2026-2027.

3️⃣ Exigir el cumplimiento del Modelo de Financiación. IU asume la reivindicación central de la Plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén para que la Junta cumpla su compromiso y aplique el Modelo de Financiación aprobado y firmado por todas las partes, “que hasta el momento no ha sido capaz de asumir”.

4️⃣ Residencia de Estudiantes en Linares. IU recuerda también el compromiso de la Universidad de Jaén para construir una Residencia de Estudiantes en uno de los edificios de la antigua Escuela Politécnica (Peritos), cuyo inicio de obras estaba anunciado para 2025. La formación remarca que esta iniciativa fue defendida mediante una proposición en el Pleno municipal de Linares que resultó aprobada.

Con este comunicado, IU refuerza su compromiso con la defensa del Campus Científico Tecnológico de Linares y la UJA, reclamando más inversión pública, la mejora de las infraestructuras universitarias y la garantía de igualdad de oportunidades para el alumnado.