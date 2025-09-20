En la jornada de ayer viernes, en torno a las 13:30 horas, la Policía Local de Linares recibió aviso de que desde una vivienda situada en la calle Cantina se estaban arrojando objetos a la vía pública, lo que suponía un riesgo para peatones y vehículos que transitaban por la zona.

De forma inmediata, una patrulla se personó en el lugar, comprobando la veracidad de los hechos y procediendo a asegurar la zona para evitar posibles daños. Fue necesaria la presencia de varias patrullas más en apoyo para tranquilizar la situación, ya que la persona implicada se atrincheró en su domicilio, arrojando objetos y profiriendo insultos a las personas presentes. Finalmente, los agentes lograron que fuera trasladado hasta un centro sanitario para su inspección.

Asimismo, se intervinieron dos armas de cuarta categoría, un arma blanca y varios objetos peligrosos, solicitándose la colaboración de los servicios sanitarios, que trasladaron al implicado a un centro hospitalario para su valoración médica.

La actuación se desarrolló sin incidentes adicionales, contando con la colaboración vecinal y garantizando en todo momento la seguridad ciudadana.