Ha pasado un tiempo y ya la gente me pregunta quién es Nemesio, si existe o no. Les aseguro que existe. Yo creo que este hombre es incombustible, de otra galaxia, no ya por sus ideas, sino por que a sus 80 años terrestres, hay que sumarle el desgaste que diariamente producen el fumarse dos paquetes de Ideales o “caldo de gallina”, más conocidos popularmente por este segundo nombre y los cabreos que a diario pilla. Pasados unos días de mi encuentro con Javi Tortosa y el correspondiente cabreo de este inefable abuelete, me lo encontré con otra cara. Yo pienso que reflexionó lo que le dije días atrás y el hombre debió entrar en razón, pues se dirigió a mí ya con una cara nueva y un tono nuevo, pero de la palmada que me dio cuando bebía agua de la fuente, casi me rompe los piños. Me atraganté, lo juro. ¡Nemesio, coño, casi me ahoga usted!. “Bueno no es para tanto Juan; los rojos tenemos unos cojones que aguantamos lo que sea, hasta esta mierda de “caldo de gallina” y esa asquerosidad que fumas tú en tu pipa, así que no puedes ahogarte”. Le dije que me alegraba de verlo con mejor humor que el día anterior y me dijo que sí, que le había dado que pensar y que cada uno se podía juntar con quien le saliese de los cojones y más si era buena persona. “Además (me dijo), esta noche ha habido fiesta con mi mujer y eso hace que se alegren a uno las pajarillas”. Se ayudará usted con el Viagra ese ¿no?. Lo pillé dándole una suculenta calada al Ideales cuando le hice la pregunta. Morado se puso de la tos y de ira y me soltó: ¡pero tú que te has creído niño mierda!”. Yo soy un tío con un par de “güevos” y no me hacen falta ningunas putas medicinas para funcionar como Dios manda. ¡Si usted no cree en Dios!. “Mira hijo, no me quieras joder la mañana, que estoy más contento de lo normal y ahora me vienes tú y cuestionas mi hombría. Desde luego su lenguaje Nemesio, a sus años deja mucho que desear. “¡Es que tienes la virtud de cabrearme!.” No Nemesio, no, es que está usted ya muy cebolleta. La verdad es que de “cebolleta” este octogenario no tiene nada, simplemente que a su edad, todavía se mueve por impulsos primarios. Es buena gente.