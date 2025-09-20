La Banda Sinfónica ‘Ateneo Musical’ de Linares continúa preparando su temporada de conciertos, en esta ocasión, la próxima cita musical es este domingo 21 de septiembre a las 12:00h en el Auditorio Municipal ‘El Pósito’ en el que el público asistente podrá escuchar un sensacional concierto de pasodobles taurinos. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

El director del colectivo musical D. Enrique Moya Castro junto a sus músicos, han preparado un repertorio con una diversidad de obras que muchas de ellas son esenciales en una corrida de toros y que se siguen tocando. Estos pasodobles tienen un gran arraigo popular a partir de los siglos XIX y XX. Podemos encontrar pasodobles taurinos que, si lo son, hay otros que aunque se escuchen en las corridas no tienen esa particularidad ya que vienen de fiestas populares que poco a poco han ido introduciéndose y por último, son los diferentes compositores que han compuesto un pasodoble para un torero en concreto.

Linares tiene mucha tradición taurina y este año lo ha sido aún más con el 78º aniversario de la muerte del diestro cordobés Manolete que perdió la vida en la plaza de toros de nuestra ciudad el 29 de agosto de 1947.

Seas taurino o no la Banda Sinfónica ‘Ateneo Musical’ de Linares invita a toda la ciudad a presenciar un gran acto en el que la principal protagonista es la música