El Grupo Municipal Socialista de Linares ha lamentado el rechazo de PP y VOX a las dos mociones presentadas en el pleno del pasado jueves, centradas en la defensa de la Universidad de Jaén (UJA) y en la mejora de los servicios de cementerios.

El portavoz socialista, Javier Perales, defendió la moción en apoyo a la UJA y al sistema público universitario andaluz, denunciando los recortes y el “maltrato” de la Junta de Andalucía y recordando la importancia estratégica del campus de Linares para el futuro de la ciudad. Perales subrayó que el PSOE “siempre estará del lado de la UJA, de los estudiantes y de las familias que confían en la universidad pública como garantía de igualdad de oportunidades”.

Gracias a la defensa de la UJA y al Gobierno de España, el grado de Ingeniería Biomédica podrá implantarse finalmente en el Campus de Linares, aunque no será este curso. Una decisión que, según el PSOE, afectará a jóvenes que no pueden permitirse pagar matrículas en universidades privadas y que ven limitada su igualdad de oportunidades.

Por su parte, el concejal Juan Alonso Olmo defendió la segunda moción, centrada en la necesidad de mejorar los servicios de cementerios. Olmo señaló la falta de limpieza y el mal estado de las instalaciones, reclamando que “si se suben las tasas a los linarenses, lo mínimo es que los servicios se presten con dignidad”. Además, recordó que la mejora de los servicios debe ser proporcional a la reciente subida de tasas y denunció que algunas de las actuaciones llevadas a cabo en el cementerio se han financiado con fondos municipales y no por la empresa concesionaria encargada de su mantenimiento.

Ambas mociones fueron rechazadas con los votos en contra de PP y VOX.

En otro punto del pleno, la concejala socialista Raquel Ortiz denunció que, aunque el informe municipal refleja un descenso en el periodo medio de pago a proveedores, esta reducción se debe principalmente al abono de grandes facturas a grandes proveedores, mientras que muchos pequeños comerciantes y autónomos de Linares siguen esperando desde 2023 para cobrar lo que se les adeuda.