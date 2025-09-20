Nada más y nada menos que 12 equipos competirán por parte del Real Club Tenis de Mesa Linares esta temporada que comenzará el próximo fin de semana. Tras el rocambolesco descenso de nuestro primer equipo masculino la pasada temporada, este año, el gran objetivo de la entidad es regresar a la máxima categoría, pero antes habrá que recorrer un largo y complicado camino en la División de Honor Nacional con Carlos Caballero e Israel Rodríguez como estandartes del proyecto. En categoría femenina, el Tecnigen Linares estará compuesto por jugadoras de la casa tremendamente prometedoras acompañadas de jugadoras foráneas que aportarán experiencia.

En Primera División se tratará de aspirar a todo con el clan de los Rodríguez (Esteban, Ángel y Esteban jr) Álex Molina y compañía, si bien, en un momento dado reforzarán al primer equipo en caso de ser necesario. Mientras tanto, en Segunda División contaremos con dos equipos en los que David Sampedro y el incombustible Pepe Robles serán los capitanes de sendos barcos acompañados de jugadores muy jóvenes que tratarán de seguir creciendo en compañía de dos clásicos del Club que a buen seguro, tendrán mucho que aportar a los chavales. Las chicas más jóvenes del Club formarán parte del equipo de Primera División Femenina, una competición que, como viene siendo habitual, se disputará por concentraciones.

Ya en competiciones andaluzas encontraremos dos conjuntos en Liga Andalucía; uno de ellos, compuesto por los veteranos Antonio Rentero y Andrés Molina, que estarán acompañados de otros jóvenes jugadores. El segundo equipo lo formarán jugadores del Centro de Tecnificación que aprovecharán esta competición para adquirir la experiencia necesaria para lograr cotas más altas en el futuro. En Superdivisión Andaluza nos encontramos otros dos equipos, en esta ocasión, compuestos por palistas de Linares que en algunos casos son tremendamente jóvenes (pero también tremendamente buenos) y que en caso de ser necesario, reforzarán a los equipos de categorías superiores. Hay que indicar que las Ligas Andaluzas son mixtas, por lo que podrán participar tanto chicos como chicas.

Por último nos encontramos la División de Honor Andaluza. Aquí tendremos tres equipos, pero uno de ellos muy diferenciado y que es motivo de orgullo para nosotros. Ese equipo estará compuesto por jugadores y jugadoras veteranos, pero que en realidad, son nuevos en nuestro deporte. Es más, en un alto porcentaje, son padres y madres de nuestros deportistas que en su día probaron nuestro deporte y han quedado totalmente enganchados. Es lo que tiene el Tenis de Mesa… También contaremos con otros dos equipos compuestos por los más pequeños y pequeñas del Club. Los chicos y chicas que comienzan, y que tienen un rango de edad de entre los 6 y los 11 años la gran mayoría de ellos.

Además, hay que tener en cuenta los equipos que tendrá el CD Indiana Games en Ligas Nacionales. El de Superdivisión, capitaneado por Roxana Istrate, que además, competirá en la Copa de Europa, el de División de Honor con Marta Pajares, Amalia Triana y Sara Suárez y el de Primera División con chicas muy jóvenes.

En definitiva, 12 equipos de nuestra entidad más los tres de nuestro Club hermano que vuelven a demostrar que #LinaresEsTenisDeMesa con más de 120 deportistas federados.