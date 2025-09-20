Foto: Ayuntamiento de Linares

El yacimiento arqueológico de Cástulo fue el escenario, el pasado jueves, de la entrega de los XVI Premios Cámara #Linares 2025, unos galardones que distinguen la trayectoria, el esfuerzo y la contribución de empresas e instituciones al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad y su entorno.

En esta edición, los premiados han sido:

Carnicería Rodri, Premio Empresa Comercial y/o Servicios.

Nuevas Pinturas del Sur S.L., Premio a la Industria.

Aguas y Oleocontrol, Premio a la Trayectoria Empresarial.

Conjunto Arqueológico de Cástulo, Premio Especial del Jurado.

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, felicitó a los galardonados y agradeció a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Linares la puesta en marcha de estos reconocimientos, que “suponen un impulso al tejido económico local y una motivación para seguir creciendo”.

Del Olmo destacó además la “estrecha colaboración” entre el Ayuntamiento y la institución cameral en el desarrollo de actividades que refuercen el tejido empresarial y promuevan la generación de empleo y oportunidades en Linares.

La regidora fue la encargada de entregar a la viceconsejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Macarena O’Neill, el premio concedido al Conjunto Arqueológico de Cástulo, en un acto que reunió a numerosas autoridades y representantes de instituciones, entidades y empresas, reforzando el papel de estos galardones como referencia para el reconocimiento público de la excelencia empresarial y cultural en la ciudad.